"Укрпочта" планирует продать помещение главного офиса в Киеве на Крещатике. Его оценили в 1 млрд гривен.

Об этом сказал глава компании Игорь Смелянский в эфире 24 канала. По его словам, в главном офисе работает более тысячи человек, которые выполняют производственные процессы – обслуживают посольства, Кабмин.

"Укрпочта" продаст главный офис на Крещатике

"Хрещатик, Майдан – места, где проходят демонстрации, исторические события. Тогда блокируется производственный процесс. Ему не место в центре Киева. Лучше пусть это будет какой-то отель. А вот "Укрпочта" может смело работать не в центре", – пояснил Смелянский.

Он добавил, что можно оставить операционный зал как символ и визитку, однако остальную часть помещения лучше продать инвестору. Помещения могут выставить на аукцион в 2020 – 2021 годах. Его оценили в 1 млрд гривен.

"Чтобы привести главный офис в порядок – надо 75 млн. Мы его держим, но это огромные средства, которые, я считаю, лучше направить на новые авто, новые отделения и IT-системы", – сказал Смелянский.

Он добавил, что "Укрпочта" в 2019 году на сдаче помещений в аренду заработала 60 млн гривен. В частности, на Крещатике в главном офисе компании расположены магазины Rozetka и Vodafone. До прихода новой команды руководителей компания на аренде зарабатывала около 10 млн грн в год

Что собираются продать еще

Также "Укрпочта" планирует главный сортировочный центр, через который проходит 60% почты страны. Он расположен возле железнодорожного вокзала Киева.

"15000 квадратных метров, 3 гектара земли. Зачем, чтобы в центр Киева съезжались авто со всей страны?", – пояснил глава "Укрпочты".

Это здание хотят продать на застройки, офисы для IT-компаний, куда смогли бы приезжать люди из-под Киева на электричках.

"А мы построим современный новый сортировочный центр за пределами города, уменьшим трафик в Киеве и сможем таким образом профинансировать наше будущее", – подытожил глава "Укрпочты".

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский во время карантина зарабатывает 47 тысяч гривен в месяц.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2788-д, который разрешает "Укрпочте" выдавать банковские карты и проводить финансовые операции.

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