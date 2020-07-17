"Укрпочта" провернула распродажу недвижимости в Киеве на 18 миллионов

Складские помещения "Укрпочты" в Киеве продали за 17 999 999 гривен.

О первом заключенном договоре по продаже недвижимости на странице в Facebook сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский. Он подчеркнул, что помещения проданы по цене в три раза выше стартовой.

"Процедуры сложные и мы это преодолели", – написал он. Как отметил Смелянский, стоимость "крупнейших и самых привлекательных объектов" "Укрпочты" будет тщательно оцениваться.

"На следующей неделе новые аукционы и новые объекты выставляем на продажу. Турбазу на берегу Черного моря в с. Рыбакивка (Николаевская область), здания в Броварах и в пригороде Львова", – анонсировал Смелянский.

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Facebook / Игорь Смелянский

Как писал OBOZREVATEL, Фонд госимущества в рамках приватизации ранее продал отель "Днепр" в Киеве за 1 млрд 111 млн гривен. Цену предложило ООО "Смартленд".