"Укрпочта" провернула распродажу недвижимости в Киеве на 18 миллионов
"Укрпочта" продала склады в Киеве.
Складские помещения "Укрпочты" в Киеве продали за 17 999 999 гривен.
О первом заключенном договоре по продаже недвижимости на странице в Facebook сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский. Он подчеркнул, что помещения проданы по цене в три раза выше стартовой.
"Процедуры сложные и мы это преодолели", – написал он. Как отметил Смелянский, стоимость "крупнейших и самых привлекательных объектов" "Укрпочты" будет тщательно оцениваться.
"На следующей неделе новые аукционы и новые объекты выставляем на продажу. Турбазу на берегу Черного моря в с. Рыбакивка (Николаевская область), здания в Броварах и в пригороде Львова", – анонсировал Смелянский.
Скриншот
Facebook / Игорь Смелянский
Как писал OBOZREVATEL, Фонд госимущества в рамках приватизации ранее продал отель "Днепр" в Киеве за 1 млрд 111 млн гривен. Цену предложило ООО "Смартленд".