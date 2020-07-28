"Укрпочта" продала полуразрушенное здание 1917 года в 25 раз дороже номинальной стоимости
"Укрпочта" продала за 104 тысячи гривен свое здание 1917 года, расположенное в селе Ягильница Тернопольской области.
Об этом в Facebook сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский. Он уточнил, что его балансовая стоимость составляла 4 264 гривен.
"То, о чем так долго говорили большевики, случилось – мы продали ровесника революции, стратегический объект 1917 года рождения. Судя по фото, предыдущие революционеры его нехило штурмовали. Но теперь 104 тысячи гривен на счетах "Укрпочты", при балансовой стоимости 4 264", – отметил гендиректор компании.
Он также опубликовал фото этого здания, которое, судя по ним, уже почти разрушилось.
Как сообщал OBOZREVATEL, в середине июля "Укрпочта" продала свои склады в Киеве за 18 миллионов гривен.