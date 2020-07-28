"Укрпочта" продала полуразрушенное здание 1917 года в 25 раз дороже номинальной стоимости

"Укрпочта" продала за 104 тысячи гривен свое здание 1917 года, расположенное в селе Ягильница Тернопольской области.

Об этом в Facebook сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский. Он уточнил, что его балансовая стоимость составляла 4 264 гривен.

Укрпочта продала полуразрушенное здание 1917 года. Facebook Игоря Смелянского

"То, о чем так долго говорили большевики, случилось – мы продали ровесника революции, стратегический объект 1917 года рождения. Судя по фото, предыдущие революционеры его нехило штурмовали. Но теперь 104 тысячи гривен на счетах "Укрпочты", при балансовой стоимости 4 264", – отметил гендиректор компании.

Укрпочта продала полуразрушенное здание 1917 года. Facebook Игоря Смелянского

Он также опубликовал фото этого здания, которое, судя по ним, уже почти разрушилось.

Facebook Игоря Смелянского

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине июля "Укрпочта" продала свои склады в Киеве за 18 миллионов гривен.