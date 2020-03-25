"Укрпочта" начала бесплатную доставку лекарств

"Укрпочта" начала бесплатную доставку медицинских товаров по всей Украине.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале в среду, 25 марта. Компания сотрудничает с сервисом Liki24.com

Заказ лекарств

"Эта услуга уже доступна во всех населенных пунктах страны. Это поможет людям почтенного возраста меньше подвергаться опасности заболевания коронавирусу, ведь именно они являются наиболее уязвимой частью общества. В частности, услуга даст возможность получать лекарства в самых отдаленных уголках нашей страны", – написал Криклий.

Услуга работает совместно с сайтом Liki24.com. Этот сайт собирает информацию о ценах и наличии лекарств в аптеках и дает возможность заказать их с доставкой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине могут потерять работу от 170 до 500 тысяч человек – вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией. Такой прогноз дал экс-министр экономики Тимофей Милованов.

Вследствие пандемии в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%. При этом обвал экономики может быть настолько сильным, что кризис 2009 года может показаться одним из лучших сценариев.

Авиационная отрасль Украины без немедленной помощи государства ждет банкротство, так как она не сможет самостоятельно оправиться от убытков, понесенных вследствие пандемии. Потери лишь за первый квартал 2020 года оценили в 10-15 млрд гривен.

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