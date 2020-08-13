"Укроборонпром" собрались разделить на две компании: в Кабмине сказали, как

Государственный концерн "Укроборонпром" планируют разделить на две управляющие государственные холдинговые компании.

Об этом сказал вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский во время визита премьер-министра Дениса Шмsыгаля на Харьковский авиазавод в четверг, 13 августа, сообщил "Интерфакс-Украина".

"Мы предусматриваем, что трансформация "Укроборонпрома" будет заключаться в том, что мы реально получим две управляющие холдинговые компании государственные: одна из них будет сосредоточена на функциях оборонных отраслей, а авиацию мы вместе с космосом хотим перевести в государственную холдинговую компанию "Аэрокосмические системы Украины", – сказал премьер.

Он добавил, что предприятия Национального космического агентства Украины также будут подлежать реформированию.

"Там также будет осуществлена корпоратизация. Мы полагаем, что синергия двух высокотехнологических отраслей промышленности Украины, которыми являются авиапромышленность и ракетно-космическая отрасль, позволит нам существенно улучшить показатели, которые мы имеем на сегодня, и самое главное - создать механизмы для привлечения инвестиций в эти отрасли, чтобы они могли конкурировать в этой очень непростой среде мировых рынков", – заявил Уруский.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Юрий Бутусов сообщил, что концерн "Укроборонпром" 1 квартал 2020 года закончил с убытком в 681 млн гривен, а задолженность по зарплате составила 481 млн гривен.

Ранее гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс намекнул на свое увольнение.