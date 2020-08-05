"Укроборонпром" понес убытки в сотни миллионов гривен, – Бутусов

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что концерн "Укроборонпром" 1 квартал 2020 года закончил с убытком в 681 млн гривен, а задолженность по зарплате составила 481 млн гривен.

При этом в 1-ом квартале 2019 года было наоборот: прибыль в 645 млн грн, хотя задолженность все равно была большой – 413 млн грн. Об этом говорится в публикации на "Цензоре".

Бывший народный депутат Борислав Береза в своем Telegram-канале также добавил, что государство провалила закупку стратегических видов вооружений.

"Можно уже констатировать, что закупки стратегических видов вооружений, в частности ракет "Ольха" и "Нептун" не осуществлены. Так же сорваны закупки боеприпасов – ни одного контракта. Под них были госгарантии, но фактических закупок нет", – добавил экс-нардеп.

Из этого он сделал два вывода:

Приносящий ранее прибыль, но явно устаревший в администрирования "Укроборонпром" сегодня приносит убытки и системно разваливается. "Заинтересованы в этом не только наши враги и конкуренты за пределами Украины, но и те, кто хочет в результате развала отрасли подмять под себя отдельные производства или скрыть многолетние хищения", – считает Береза. Оборонно-промышленный комплекс Украины не интересен руководству Украины. "Не интересен, несмотря на потенциальные возможности наполнять бюджет и несмотря на продолжающуюся войну России против Украины. Это не видосики, не перерезание ленточек и не деньги на дороги из фонда на борьбу с коронавирусом, которые можно распилить без тендеров на "Прозорро", – добавил бывший нардеп.

По его мнению, если в ближайшее время не начать системно заниматься этой проблемой с помощью корпоративного управления, системного анализа, полной перезагрузки проектных и производственных структур, а также подключив правоохранительные органы, то уже в ближайшее время можно будет констатировать гибель украинской конкурентоспособной отрасли.

"И что-то мне подсказывает, что на освободившееся место на международном рынке, придут российский ВПК и наши дельцы, которые отжав производство за копейки, смогут производить и продавать ту же продукцию, что сейчас производит "Укроборонпром". Только деньги будут уже идти не в бюджет государству", – подытожил Береза.

Убытки "Укроборонпрома" Telegram Борислава Березы

Убытки "Укроборонпрома" Telegram Борислава Березы

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июля гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс может уйти с должности. Об этом он сам сказал по итогам встречи в среду в Офисе президента.