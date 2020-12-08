Главой наблюдательного совета "Укроборонпрома" стал 81-летний первый вице-президент НАН

Главой наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" стал Владимир Горбулин, переизбранный первым вице-президентом Национальной академии наук в октябре текущего года.

Его выбрали единогласно на заседании членов набсовета 8 декабря, сообщил в Facebook руководитель государственного концерна Юрий Гусев. В этот же день с Гусевым подписали контракт как с новым гендиректором "Укроборонпрома".

Юрий Гусев подписал контракт Facebook / Юрий Гусев

Он напомнил, что Горбулин является украинским политиком и ученым-инженером. Он доктор технических наук (1994), профессор (1995), академик НАН (1997).

В 90-х Горбулин был советником президента Украины, в том числе по вопросам национальной безопасности. В 2014 году – советником и.о. президента Александра Турчинова и пятого главы страны Петра Порошенко.

С 2014 по 2018 год нынешний глава набсовета "Укроборонпрома" занимал пост директора Национального института стратегических исследований. Добавим, Горбулину 81 год.

Гусев и Горбулин Facebook / Юрий Гусев

Кроме него, в состав наблюдательного совета входят:

Валерий Иващенко – полковник запаса, первый заместитель министра стратегических отраслей промышленности, замминистра обороны (2007-2009) и временно исполняющий обязанности министра (2009-2010).

Энтони Тетерев – директор Агентства оборонных исследовательских проектов по обороне (DARPA) в 2001-2009 годах. Там он отвечал за управление проектами Агентства по инновационным исследованиям и разработкам.

Заседание набсовета 8 декабря Facebook / Юрий Гусев

Скриншот

Скриншот

Напомним, в июне 2019 года главой наблюдательного совета "Укроборонпрома" был избран бывший министр экономического развития (в 2014-2016 годах) Айварас Абромавичус.

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