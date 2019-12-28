"23,3 грн за один доллар, новая реальность для украинской экономики", примерно такие сообщения мы получаем от людей из минэкономики. Хорошо это или плохо? Однозначного ответа нет.

Импортеры и потребители импортных товаров выигрывают. Промышленные предприятия-экспортеры проигрывают.

У группы компаний Трибо экспорт составляет 62%, и мы уже потеряли около 40 млн.выручки. Биофарма экспортирует генериковые препараты в 30 стран мира, потери ещё больше, миллионов 60. У группы компаний Биофарма кредит на сумму 14 млн долл, мы показали доход от переоценки гривневой стоимости кредита, он увеличил налогооблагаемую базу на 60 млн.грн и мы уплатили 12 млн.налога на прибыль. Мы потеряли 110 млн.грн.

Я не противник сильной гривни, я противник скорости, с которой это происходит, и противник таких экономических фундаментов, которых нет. Уверен, в перспективе года мы, как Украина, как наша страна - мы проиграем:

1. Около 80% украинского экспорта это две отрасли: металлургия (включая добыча ЖРС) и сельское хозяйство (зерновые). Укрепление гривни нанесло по этим отраслям мощный удар.

3. Доходы бюджета сократились, государственные долги отдавать нет ресурса. Какой вариант? Опять выпустить ОВГЗ с доходностью 15%. Обслуживание только облигаций будет стоить нам 20 млрд.грн в год.

3. Зелёная энергетика вырабатывает уже 2,3% электроэнергии и при этом вымывает 13% всех денег из энергорынка, речь идёт о 1,5 млрд.долл, не меньше.

4. Растёт импорт. Но импортеры регулируют свою рентабельность, поэтому налогов от них я бы не ожидал. Интересно сколько налогов уплатила Teva, а Pfizer, а Sanofi в Украине за 2019 год?

5. Несколько предприятий машиностроения, которые были ориентированы на потребности союза, остановятся. Я не понимаю как выжить Кременчугскому Колесному, а Росаве?

6. Инвестиций нет, кредиты не доступны по прежнему.

7. Инфраструктура. Этот фактор никто не обсуждает. Но тот запас, который заложил СССР, вышел. Ужасные техногенные аварии, пожары, обрушения зданий... Мы понимаем, что это только начало? (В Белой Церкви, город с 220 тысячным населением, сплинкерная система пожаротушения только на Биофарме!!!).

"Нет, я не плачу, и не рыдаю, на все вопросы я спокойно отвечаю".

Дорогие Трибовцы и Биофармовцы, руководители ваших предприятий не спят, мы думаем, мы обсуждаем и мы найдём решение.

Просто верьте в нас.

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