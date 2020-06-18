"Укрэнерго" возобновит продажу электроэнергии в Беларусь и Россию

Компания "Укрэнерго" объявила, что возобновляет аукционы по продаже электроэнергии в Россию и Беларусь.

"Укрэнерго" возобновляет проведение месячных и суточных аукционов по распределения доступа к пропускной способности межгосударственных связей по направлениям Украина – Россия и Украина – Беларусь", – говорится в сообщении на сайте компании.

Иными словами, "Укрэнерго" на аукционах будет продавать производителям электроэнергии право пользоваться инфраструктурой для ее поставок за рубеж (сроком на сутки или на месяц). Учитывая, что в Украине сейчас избыток генерации электроэнергии, можно предполагать, что эти аукционы состоятся.

В частности, 18 июня проведут суточный аукцион по этим направлениям с поставкой электроэнергии 20 июня.

А на 22-23 июня запланирован месячный аукцион по распределению пропускной способности на июль.

"Таким образом, будет восстановлен экспорт электроэнергии из торговой зоны ОЭС Украины в страны, не являющиеся членами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь)", – пояснили в "Укрэнерго".

Почему поставки были остановлены

Продажа электроэнергии в Россию и Беларусь (и обратно) Украина прекратила 12 апреля 2020 в соответствии с постановлением НКРЕКП "О действиях участников рынка электрической энергии в период действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

Как сообщал OBOZREVATEL, и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что ручное вмешательство в работу рынка электроэнергии для снижения тарифов на электроэнергию для промышленности привело к тому, что отрасль переживает самый большой кризис, а энергетические предприятия не могут работать из-за многомиллиардных долгов.

Верховная Рада провалила голосование за законопроекты №2831-1 и №2831-2 о перечне предприятий, не подлежащих приватизации. В частности, из документов при подготовке было исключено две компании, которые занимаются поставкой воды в Крым.