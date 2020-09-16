Укрэнерго и SIEMENS модернизируют систему диспетчерского управления SCADA

НЭК "Укрэнерго" совместно с "Siemens AG Austria" и дочерним предприятием "Siemens Ukraine" (далее SIEMENS) внедряют проект по модернизации автоматизированной системы диспетчерского управления энергосистемой Украины SCADA/EMS/AGC/DTS/OMS.

В рамках проекта запланирована модернизация системы верхнего и подстанционного уровней. Новая единая система верхнего уровня будет оснащена программными модулями мониторинга и управления, автоматического регулирования частоты и мощности (AGC), анализа надежности работы энергосистемы, диспетчерского симулятора (DTS), который позволяет превентивно обрабатывать нештатные ситуации в работе энергосистемы, управления заявками на вывод в ремонт энергетического оборудования (OMS). На подстанционном уровне заменят устройства телемеханики (Remote Terminal Unit) для сбора и информационного обмена телеметрической информацией между объектами Укрэнерго по современному протоколу IEC 60870-5-104.

Необходимость в новой системе диспетчерского управления обусловлена требованиями, которые возникают в условиях существенного прироста генерации из ВИЭ, суммарная установленная мощность которых постоянно увеличивается, а также в процессе интеграции объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины в ENTSO-E, которая сегодня является главной стратегической целью Укрэнерго.

"Энергетические компании сталкиваются с серьезными задачами. Цифровизация и интеграция возобновляемых источников энергии как никогда быстро стимулируют развитие мировой энергетики. Вот почему мы разрабатываем системы управления сетями, которые обеспечивают высокий уровень надежности электроснабжения и защиты от кибератак, помогают сократить расходы и способствуют защите окружающей среды" , – отметил генеральный директор ДП "Сименс Украина" Мачей Зелиньски.

"Решить все насущные вопросы нам поможет современный комплекс SCADA/EMS/AGC/DTS/OMS, который позволит выйти на качественно новый уровень диспетчерского управления ОЭС Украины и обеспечит внедрение технологий Smart Grid на уровне магистральных сетей. Новая SCADA будет иметь высокий уровень информационной защиты и отвечать требованиям, действующим в странах континентальной Европы ENTSO-E", – сообщил директор по управлению ОЭС Украины, главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Сейчас в рамках проекта завершены сбор и подготовка необходимой технологической информации с подстанций, что является одним из самых трудоемких этапов работы. Завершается обследование ПС для уточнения исходных данных и разработка функционального дизайна модулей и системы в целом.

Проект по внедрению системы SCADA/EMS/AGC/DTS/OMS реализуется в рамках Второго проекта по передаче электроэнергии (ППЭ-2) с финансированием Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Фонда чистых технологий. Компания SIEMENS стала победителем международного тендера МБРР.