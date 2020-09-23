"Укравтодор" отремонтировал половину дорог из запланированных на 2020 год

Ярослав Маркин Рынки и компании 11:46, 23.09.2020 Обновлено: 11:50, 23.09.2020

"Укравтодор" завершил ремонт 2022 км дорог из 4200 км, запланированных на 2020 год. На них уложили верхний слой асфальта, после чего осталось нанести разметку, установить знаки и барьеры.

Об этом говорится в сообщении на странице государственного агентства в Facebook.

"В верхнем слое покрытия службы "Укравтодора" завершили устройство 2022 км дорог, еще 800 км дорог – выполнены в выравнивающем слое. К концу года показатель составит 4200 км. Идем по плану", – заявили в "Укравтодоре".

Что именно сделали с дорогами

Дорожники объяснили, что устройство верхнего слоя – финишный этап ремонта дороги. До этого на отремонтированных участках сняли старый асфальт, уложили основу дорожной "одежды" и устроили 1-2 слоя дорожного покрытия. Это самые дорогие и самые тяжелые этапы текущего среднего и капитального ремонтов.

"Впереди нанесение разметки, устройство обочин и остановок, установка дорожных знаков и барьерного ограждения. После этого происходит проверка качества работ и при отсутствии замечаний – участки сдаются в эксплуатацию. Зафиксированные недостатки подрядчики обязаны исправлять за свой счет", – сказали в "Укравтодоре".

Ремонт дорог.
Страница "Укравтодора" в Facebook

Кто в лидерах

  • Закарпатская область – 223,5 км

  • Харьковская область – 221,2 км

  • Запорожская область – 168,8 км

  • Сумская область – 149,9 км

  • Луганская область – 133 км

  • Львовская область – 130,1 км

"Сейчас работы уже проводятся на 4000 км дорог государственного значения. На 70% из них уже устроен выравнивающий слой", – заявили в агентстве.

Состояние ремонта дорог в Украине
Страница "Укравтодора" в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября Верховная Рада направила на ремонт дорог почти 2,2 млд гривен, которые возьмут из бюджетной программы субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

17 сентября стало известно, что в Ровенской области мост через реку Горынь на дороге национального значения, ведущей к Беларуси, залатали тряпками и старой одеждой.

На отремонтированной дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский в течение полугода погибли 44 человека. Это является антирекордом среди обновленных трасс.

Комментировать
Экономика Рынки и компании

Смотрите также

Мэр Николаева поклялся на Библии, что не ворует из бюджета. Видео

Зеленский выдвинул ряд претензий к Минздраву из-за борьбы с COVID-19

Ницой устроила языковой скандал в супермаркете Киева и угрожала полицией

"Работа превратилась в ад!" В больнице Харькова нет респираторов, медики массово бегут

Обвиняемая в сепаратизме Штепа официально стала кандидатом в мэры Славянска. Фото