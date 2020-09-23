''Укравтодор'' отремонтировал половину дорог из запланированных на 2020 год

"Укравтодор" завершил ремонт 2022 км дорог из 4200 км, запланированных на 2020 год. На них уложили верхний слой асфальта, после чего осталось нанести разметку, установить знаки и барьеры.

Об этом говорится в сообщении на странице государственного агентства в Facebook.

"В верхнем слое покрытия службы "Укравтодора" завершили устройство 2022 км дорог, еще 800 км дорог – выполнены в выравнивающем слое. К концу года показатель составит 4200 км. Идем по плану", – заявили в "Укравтодоре".

Что именно сделали с дорогами

Дорожники объяснили, что устройство верхнего слоя – финишный этап ремонта дороги. До этого на отремонтированных участках сняли старый асфальт, уложили основу дорожной "одежды" и устроили 1-2 слоя дорожного покрытия. Это самые дорогие и самые тяжелые этапы текущего среднего и капитального ремонтов.

"Впереди нанесение разметки, устройство обочин и остановок, установка дорожных знаков и барьерного ограждения. После этого происходит проверка качества работ и при отсутствии замечаний – участки сдаются в эксплуатацию. Зафиксированные недостатки подрядчики обязаны исправлять за свой счет", – сказали в "Укравтодоре".

Кто в лидерах

Закарпатская область – 223,5 км

Харьковская область – 221,2 км

Запорожская область – 168,8 км

Сумская область – 149,9 км

Луганская область – 133 км

Львовская область – 130,1 км

"Сейчас работы уже проводятся на 4000 км дорог государственного значения. На 70% из них уже устроен выравнивающий слой", – заявили в агентстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября Верховная Рада направила на ремонт дорог почти 2,2 млд гривен, которые возьмут из бюджетной программы субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

17 сентября стало известно, что в Ровенской области мост через реку Горынь на дороге национального значения, ведущей к Беларуси, залатали тряпками и старой одеждой.

На отремонтированной дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский в течение полугода погибли 44 человека. Это является антирекордом среди обновленных трасс.