Укравтодор отчитался о положительных итогах 2020 года

Мария Шевчук Общество 18:17, 3.12.2020 Обновлено: 18:29, 3.12.2020

По состоянию на декабрь завершены 3 900 км дорог государственного значения, отремонтированы 85 искусственных сооружений. Объемы работ масштабны, отремонтирована 10-я часть дорожной сети всей страны. При этом 1 км дороги в 2020 году обошелся государству меньше, чем в 2019, исходя из общего объема выполненных работ, заявляет глава Укравтодора Александр Кубраков.

Какова цена 1 км в 2020 году?

По данным Дорожного агентства автомобильных дорог, в прошлом году за 21,2 млрд грн построили 847 км дорог. В текущем году за 81 млрд грн – 3 926 км дорог. Также в эту сумму входят ремонты 100 мостов и строительство 25 площадок системы Weigh-in-Motion.

Средняя стоимость 1 км в 2019 составила 25,1 млн грн, в 2020 – 20,6 млн грн.

Нововведение года – это усиление основы дорожного покрытия на объектах текущего среднего ремонта. Именно основа "дорожного пирога" обеспечивает долговечность эксплуатации покрытия. На объектах текущего среднего ремонта основу усилили на 81,2% проектов (для сравнения – за два предыдущих года основу усиливали только на половине объектов). Таким образом, в 2020 году украинцы получили текущий ремонт, который по качеству сравнится с капитальным.

В 2020 году за 81 млрд грн построено 3926 км дорог

Сэкономить на торгах благодаря экспертизе

11,8 млрд грн бюджетных средств сэкономил в 2020 году Укравтодор. Это стало возможным благодаря экспертизе, которую проходили проекты. Как заявил руководитель Госагентства, в предыдущие два года подобную оценку проходили только проекты нового строительства, реконструкции и капитального ремонта. В 2020 году Укравтодор ввел обязательную экспертизу для всех проектов, особенно текущего среднего ремонта.

"Благодаря проведению экспертизы уменьшение сметной стоимости проектов ремонтов дорог составило в среднем 7-8%. В абсолютных цифрах – почти 12 млрд. грн", – заявил Александр Кубраков. Экспертиза является ключевым фактором экономии, но далеко не последним.

На торгах Укравтодор сэкономил в среднем 7,8%. Для сравнения: средняя экономия за последние 5 лет – 6,2%. "Сейчас Укравтодор объявляет тендеры только после экспертизы и уже по сниженным ценам в сметах", – пояснил механизм главный дорожник страны.

Еще одно новшество этого года – независимый технадзор. Строительство 1,5 тыс км дорог сопровождали независимые специалисты.

11,8 млрд грн бюджетных средств сэкономил в 2020 году Укравтодор

Дороги в будущее

Все меры, которые в 2020 предпринимает Укравтодор, будут иметь бешеный рост в долгосрочной перспективе – так объясняют необходимость крупных денежных трат на дороги во время коронакризиса профессиональные экономисты.

Уже сейчас мультипликативный эффект от строительства дорог имеет показатель 2,05%. Это означает, что на каждую вложенную гривну возвращается 3 гривны 5 копеек. В выступлении на мероприятии "СЕТЬ: форум дорожной отрасли", Михаил Кухар, представитель независимой экономической группы Ukraine Economic Outlook, озвучил вероятную перспективу – без "Великого будівництва" при финальном раскладе спад ВВП в четвертом квартале составил бы 11%. Сейчас прогноз колеблется на уровне 7 процентов.

Все меры, которые в 2020 предпринимает Укравтодор, будут иметь бешеный рост в долгосрочной перспективе

Необходимой мерой стимуляции экономики в 2020 году, которая обеспечит долгосрочное развитие и рост ВВП в дальнейшем, называет строительство дорог и Олег Устенко, советник президента по экономическим вопросам. Выступая на мероприятии "СЕТЬ: форум дорожной отрасли", он объяснил – благодаря дополнительным государственным расходам, "Велике будівництво" сохранило украинскую экспортозависимую экономику от стремительного и глубокого падения в пучину кризиса 2020 года.

"Учетная ставка – 6%, которая является самой низкой за всю историю независимой Украины, дает возможность крупным игрокам, таким как Укравтодор, иметь доступ к кредитным ресурсам внутри страны. Что в свою очередь является стимулом для развития и обеспечит рост в долгосрочной перспективе", – заявил Устенко на Форуме дорожников.

Украина уже имеет мультипликационный эффект синергии взаимодействия смежных отраслей во время "Великого будівництва". А в долгосрочной перспективе, когда речь идет о десятках лет, это станет базой для экономического развития страны.

Украина уже имеет мультипликационный эффект синергии взаимодействия смежных отраслей во время "Великого будівництва"
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