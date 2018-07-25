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"Укравтодор" обвинили в финансировании дорог в ОРДЛО: появился ответ

1.1тЧитать новость на украинском

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" сообщила, что Луганский автодор выделил на ремонт дорог на оккупированной части области 17,8 миллионов гривен.

"Так, еще в марте этого года служба автомобильных дорог в Луганской области заключила соглашение с ООО "Евро-Строй Компани" по ремонту дорог на 150 110 000 грн. Эта закупка была проведена по переговорной процедуре, так как до этого тендеры дважды отменяли из-за недостатка участников. Однако, как стало известно из приложения к договору о закупке, среди перечня объектов ремонта были дороги из неподконтрольной украинской власти территории", – сказано в пресс-центре организации.

Активисты обратились в Луганский автодор, где им ответили, что все деньги будут выделяться исключительно на дороги, которые находятся на подконтрольной территории.

"Однако непонятно, почему автодор тогда включил в свои планы ремонт подконтрольных террористам дорог", - сообщил юрист ЦПК Денис Свириденко.

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Отмечается, что это нарушает постановление правительства по выделению средств из украинского бюджета на оккупированные территории. Согласно документу, это возможно только после их возвращения.

Юристы организации обратились в Госаудитслужбу с сообщением, что рекомендовали автодору откорректировать объемы работ, стоимость которых завышена на 17,8 млн грн из-за ремонта дорог на оккупированной территории.

"После этого "Укравтодор" заключил дополнительное соглашение, по которому сумма договора уменьшилась на 17,8 млн грн. В новой редакции соглашения речь не идет о ремонте дорог на территории так называемой "ЛНР", - сказано в сообщении.

Активистам ответили, что это не первый случай, когда Служба автомобильных дорог в Луганской области хочет ремонтировать дорогу на оккупированной части.

В свою очередь, в "Укравтодоре" заявили, что намерений финансировать ремонт дорог в "ЛНР" не было.

"Учитывая правовой статус Донецкой и Луганской областей, планирование работ по эксплуатационному содержанию дорог осуществляется в отношении всей протяженности дорог. Именно поэтому при планировании работ на год в перечень дорог включаются все дороги области", - сообщила пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что бюджетные средства используются на ремонт и содержание дорог исключительно на подконтрольной правительству территории.

"Как показывает практика прошлых лет, заложенные в начале года средства во второй половине года перераспределяются на выполнение работ исключительно в пределах подконтрольных территорий. Ни одна из общественных организаций влияния на эти процессы не имела и не имеет. Просим не манипулировать на темах, которые являются чувствительными для общества", - сказано в сообщении.

В автодоре добавили, что по состоянию на 25 июля из госбюджета выделено 128,1 млн грн на финансирование восьми объектов, из местного бюджета 81,5 млн грн - на пять объектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в здание "Укравтодора" ворвалась 6 июля группа неизвестных молодых людей.

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Тема
Ремонт дорог
Место
Украина
Объект
Укравтодор
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