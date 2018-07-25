"Укравтодор" обвинили в финансировании дорог в ОРДЛО: появился ответ

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" сообщила, что Луганский автодор выделил на ремонт дорог на оккупированной части области 17,8 миллионов гривен.

"Так, еще в марте этого года служба автомобильных дорог в Луганской области заключила соглашение с ООО "Евро-Строй Компани" по ремонту дорог на 150 110 000 грн. Эта закупка была проведена по переговорной процедуре, так как до этого тендеры дважды отменяли из-за недостатка участников. Однако, как стало известно из приложения к договору о закупке, среди перечня объектов ремонта были дороги из неподконтрольной украинской власти территории", – сказано в пресс-центре организации.

Активисты обратились в Луганский автодор, где им ответили, что все деньги будут выделяться исключительно на дороги, которые находятся на подконтрольной территории.

"Однако непонятно, почему автодор тогда включил в свои планы ремонт подконтрольных террористам дорог", - сообщил юрист ЦПК Денис Свириденко.

Отмечается, что это нарушает постановление правительства по выделению средств из украинского бюджета на оккупированные территории. Согласно документу, это возможно только после их возвращения.

Юристы организации обратились в Госаудитслужбу с сообщением, что рекомендовали автодору откорректировать объемы работ, стоимость которых завышена на 17,8 млн грн из-за ремонта дорог на оккупированной территории.

"После этого "Укравтодор" заключил дополнительное соглашение, по которому сумма договора уменьшилась на 17,8 млн грн. В новой редакции соглашения речь не идет о ремонте дорог на территории так называемой "ЛНР", - сказано в сообщении.

Активистам ответили, что это не первый случай, когда Служба автомобильных дорог в Луганской области хочет ремонтировать дорогу на оккупированной части.

В свою очередь, в "Укравтодоре" заявили, что намерений финансировать ремонт дорог в "ЛНР" не было.

"Учитывая правовой статус Донецкой и Луганской областей, планирование работ по эксплуатационному содержанию дорог осуществляется в отношении всей протяженности дорог. Именно поэтому при планировании работ на год в перечень дорог включаются все дороги области", - сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что бюджетные средства используются на ремонт и содержание дорог исключительно на подконтрольной правительству территории.

"Как показывает практика прошлых лет, заложенные в начале года средства во второй половине года перераспределяются на выполнение работ исключительно в пределах подконтрольных территорий. Ни одна из общественных организаций влияния на эти процессы не имела и не имеет. Просим не манипулировать на темах, которые являются чувствительными для общества", - сказано в сообщении.

В автодоре добавили, что по состоянию на 25 июля из госбюджета выделено 128,1 млн грн на финансирование восьми объектов, из местного бюджета 81,5 млн грн - на пять объектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в здание "Укравтодора" ворвалась 6 июля группа неизвестных молодых людей.