Украли 21 млн гривен: экономист НБУ попался на оформлении фейкового кредита

Экономист НБУ помог трем должностным лицам банка "Богуслав" оформить фейковый кредит на 21,6 млн гривен. Теперь им объявлено о подозрении в причинении убытков.

Об этом в пятницу, 25 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева. "Как установлено в ходе следствия, между ОАО "Банк Богуслав" и "подконтрольной" его должностным лицам коммерческой структурой был заключен кредитный договор на сумму более 21,6 млн гривен. В качестве залога было передано несуществующее промышленное оборудование – высокоскоростной экструдер", – рассказали о схеме в прокуратуре.

При этом главный экономист отдела проверок кредитных рисков НБУ, несмотря на отсутствие промышленной установки, подписал акт проверки имущества, которое якобы было передано в обеспечение этого кредита.

Дальше, по данным следствия, замглавы правления ОАО "Банк Богуслав" с помощью других служащих банка обналичил 21,6 млн грн через предприятия с признаками фиктивности.

Сотрудникам банка объявлено о подозрении по статьям "Присвоение, растрата имущества или завладение им преступным путем" и "Служебная подделка". А главному экономисту отдела НБУ – по статье "Служебная подделка".

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