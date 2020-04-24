В Украину завезли на 1200% больше масла, чем год назад

Украину заваливают иностранной молочной продукцией. По сравнению с январем-мартом 2019 года ее импорт вырос на 2,6 раз и на $22,7 млн превысил продажи украинского молока и масла за границу.

Об этом говорится в сообщении на сайте Ассоциации производителей молока.

"В новом году больше всего поражает импорт масла, достигший 2,8 тыс. тонн, а рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1223%. Заоблачные цифры демонстрирует также и импорт молока и сливок – 626% (до 2,8 тыс. тонн) и казеина – 427% (до 58 тонн)", – сообщили в ассоциации.

Молочная продукция

Также Украина наращивает импорт сыра (он вырос на 152%), сухого и сгущенного молока (рост на 119%), сыворотки (на 119%), мороженого (на 64,3%), группы кисломолочных продуктов (на 27,9%).

На фоне наращивания ввоза иностранной молочки продажи украинской продукции за границу просели. Больше всего сократились продажи масла (на 47,2%), на 39% случился провал по позициям молочной сыворотки и казеина.

Также существенно упал экспорт украинских сыров – на 26,1%, молока и сгущенных сливок – на 25,3%. Экспорт удалось нарастить только производителям мороженого – на 12,1%.

"На сегодня Украина уже имеет отрицательное сальдо в торговле молочными продуктами, которое составляет -$22,7 млн. Всего за три месяца нового года Украина превратилась в нетто-импортера молочных продуктов", – подытожили в Ассоциации производителей молока.

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство торговли Турции на фоне ажиотажа из-за вспышки коронавируса ввело запрет на экспорт лимонов из страны, который будет действовать до 31 августа 2020 года.