Карантин в "красных" зонах добьет бизнес: чем Украина заплатит за новую волну коронавирусных ограничений

Усиление карантина в областях, которые попали в "красные" зоны, может "добить" сферу туризма и ресторанного бизнеса. На их защиту встала местная власть. Например, в Тернополе чиновники отказались выполнять указания Кабмина и Минздрава относительно закрытия кафе и торговых центров.

А специалисты по трудоустройству возмутились тому, как нечетко прописаны условия ослабления карантина, и предостерегли, что в некоторых областях люди из-за безработицы будут вынуждены выезжать за границу.

OBOZREVATEL выяснил, как усиление ограничений повлияет на регионы и угрожает ли это новой волной трудовой миграции.

У кого могут начаться проблемы

По мнению экономиста, координатора Экспертного платформы НБУ Андрея Блинова, Украина уже не вернется к ситуации, которая была в марте-мае, когда карантин был практически полным. Однако это может приводить к ухудшению ситуации, например, в Луцке и Тернополе как областных центрах, и в других территориях, куда летом могут приезжать туристы.

"Речь идет о том, что ограничения касаются красной и оранжевой зон и прежде всего предприятий общественного питания, частично туристической сферы. Эти сектора будут проблемными. Будет ли это влиять на работу крупных промышленных предприятий? Я думаю, что нет. У нас не предусмотрен прямой запрет работы предприятий. Однако с работой общественного транспорта могут быть проблемы. То есть, в таких регионах может останавливаться общественный транспорт, не будут работать учебные заведения, музеи, развлекательные центры, кафе, уменьшать приток людей в такие регионы", – сказал Блинов.

Карта регионов по зонам состоянию на 4 августа Facebook / Центр общественного здоровья

Ему оппонирует экономист Андрей Новак, который указывает на важное обстоятельство – решение о закрытии тех же кафе и ресторанов в "красных" зонах принимает местная власть. А она, скорее всего, на эти шаги не пойдет.

"На сегодняшний день карантинные мероприятия, которые принимаются правительством, уже не воспринимаются обществом и местными властями, поскольку экономические последствия карантина гораздо тяжелее, чем эпидемиологические. Один за другим местные органы власти не соглашаются на новые ограничения, не согласны с разделением на зоны. Поэтому пока следствием "красных" зон можно считать лишь ограничение транспортного сообщения. А так, если местные власти сами не введут ограничения (на основании решения региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций), то бизнес будет работать", – пояснил Новак.

Куда будет двигаться экономика

Если в регионах действительно дойдет до закрытия заведений, то, по мнению экономистов, ограничения лишь затянут их выход из кризис, но к кардинальному ухудшению ситуации не приведут.

"Крупные промышленные центры – Запорожье, Харьков, Днепр, Одесса, Киев – остаются вне "опасных" зон. Поэтому можно говорить, что в целом украинская экономика будет постепенно восстанавливаться. В июне возобновилось строительство благодаря массовому строительству дорог. Мы видим рост производства в определенных отраслях промышленности. Большой вопрос пока по урожаю, но есть признаки, что урожай зерновых должна быть рекордным, как и в прошлом году", – сказал Блинов.

По его мнению, постепенно будет происходить движение украинской экономики от падения ВВП до -12% в апреле до -6% по итогам 2020 года. А в 2021 году будет рост на 3-4%.

Как новый карантин ударит по рынку труда

Как ограничение повлияют на рынок труда, пока неизвестно. Вероятно, первыми от усиления карантина пострадают работники сферы обслуживания:

официанты, бармены, бариста;

продавцы-консультанты, кассиры;

мерчандайзеры, охранники;

работники торговых центров, детских лагерей, фитнес-центров (они окажутся в вынужденных отпусках еще раньше, в "оранжевой" зоне).

Эти люди могут "перекочевать" на работу в продуктовые магазины или на АЗС, или ждать, пока ограничения снимут.

"У меня главный вопрос в связи с этим – какой порядок "выхода" из этих зон. То есть, на сколько должно снизиться количество больных, сколько дней оно не должно расти, чтобы ограничения ослабили. Четких ответов на эти вопросы нам не дали – все прописано достаточно "грубыми" мазками. В еще большей неопределенности те, кто оказался в "оранжевой" зоне – им не понятно, работать ли дальше или уже готовиться к закрытию", – считает експерт по трудоустройству Татьяна Пашкина.

"Красные" зоны предусматривают запрет работы кафе и ресторанов

От этого, например, зависит, как быть заведениям питания с уже приобретенными продуктами – условно, раздать их работникам домой, или подождать несколько дней и снова вернуться к работе.

"Чем дольше мы будем сидеть в "красной" зоне, тем дольше будут проблемы с персоналом. Если это будет продолжаться три дня – люди претерпят. Если неделю, то ситуация немного хуже, а если две недели и более – начнется хаос и паника, потому что люди будут считать, что они козлы отпущения. Если неопределенность будет продолжаться, то рынок или уйдет в тень, в "серые" подработки, или, возможно, работники поедут в другие области (если их туда пустят), или вообще за границу", – объяснила Пашкина.

Затишье перед "трудовой" бурей

Пашкина указывает на еще одно обстоятельство: август – это "тихая" пора отпусков. А вот сентябрь и октябрь – это бизнес-сезон, когда в большие города возвращаются студенты, которые ищут подработки, а компании расписывают бюджеты на будущее.

"Бизнес может просто не выдержать. Предприниматель скажет: я сейчас запланирую открытие какого-то ресторана или ТЦ, а потом нас снова бросят в "красную" зону и я не буду иметь никакой выручки. Не будет ни покупателей, ни арендаторов, если речь идет о магазинах. То есть, долгосрочные инвестиции будут заморожены", – объяснила Пашкина.