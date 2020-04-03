Украинцы за время карантина стали на 60% чаще искать работу

В Украине за первые две недели карантина количество соискателей работы увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом со ссылкой на аналитику hh.ua | grc.ua сообщает издание ubr. Работу активно ищут как начинающие специалисты, так и уже опытные топ-менеджеры. Резюме размещаются на сайтах по поиску работы, в социальных сетях и тематических Telegram-каналах.

Однако в сложившейся ситуации работодатели не спешат брать на работу новых сотрудников. Скорее, все наоборот: имеющихся коллег работодатели перевели на удаленную работу или отправили в отпуск за свой счет, а поиск новых сотрудников приостановили.

Как писал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса и последовавший за ней карантин сильно ударили по украинской экономике. В том числе пострадал и рынок труда – эксперты заявляют о 600 тысячах официальных новых безработных.

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