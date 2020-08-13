Украинцы начали переходить на электрическое отопление: для кого может быть выгодно

Электрическое отопление в Украине: сколько стоит и кому будет выгодно. Коллаж Обозревателя

Украинцы все чаще переходят на электроотопление жилища. Выбирают такой вариант обогрева за экономность и экологичность. Однако при нынешних ценах на газ поступать так смысл есть не всегда.

Для перехода на электроотопление потребителю необходимо внести изменения в договоры с электропоставщиком и оператором системы распределения (ОСР), сказано в публикации UBR.

Какие этапы нужно выполнить:

сперва нужно подготовить проект на установку электроотопительного оборудования. Не лишним будет проконсультироваться у своего поставщика о необходимости увеличения мощности, и при необходимости заказать разработку проекта электроснабжения, соответствующего техническим требованиям;

далее обращаемся к своему оператору системы распределения для оформления паспорта узла учета;

для выполнения монтажа обращаемся в электромонтажную организацию;

следом получаем документальное подтверждение ввода оборудования в эксплуатацию. Это можно сделать одним из двух способов:

- внести в технический паспорт информацию об оборудовании объекта электроотопительными установками;

- получить декларацию о готовности объекта к эксплуатации с информацией о его оборудовании электроотопительными установками в органах ГАСК.

вносим изменения в договоры на распределение (у ОСР) и на поставку электрической энергии (у поставщика). С собой берем правоустанавливающие свидетельства, проект на установку оборудования, паспорт узла учета, документы, удостоверяющие личность.

С начала мая по конец сентября собственники квартир с электроотоплением платят за электричество по базовому тарифу:

0,9 грн/кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч;

1,68 грн/кВт-ч при потреблении более 100 кВт-ч.

Начиная с октября по и по конец апреля действует льготный тариф:

0,9 грн/кВт-ч при потреблении до 3000 кВт-ч;

1,68 грн/кВт-ч при потреблении свыше 3000 кВт-ч.

Вместе с этим установка двузонного счетчика поможет платить за потребленную с 23:00 до 7:00 электроэнергию в два раза меньше.

Электроотопление имеет смысл при высокой стоимости газа

Сайт отметил, что в большинстве случаев отоплени газом для украинцев все равно выгоднее.

"Если исходить на сегодня, то газ получается выгоднее. Но если вместо электрокотла у вас тепловой насос с коэффициентом преобразования хотя бы 3-4, то получаем конкурентное преимущество электроотопления. Но надо учитывать сумму на первичные инвестиции", – сказал эксперт Платформы энергоэффективности Игорь Черкашин.

Таким образом, электроотопление имеет смысл при высокой стоимости газа и низкой стоимости электрики. Будет ли эта стоимость низкой завтра – есть большие сомнения. Поэтому ориентироваться стабильно можно только на технологии. А технологии требуют специальных программ от правительства или муниципалитета.

"Нужны целевые кредитные программы лет на десять под 2-3 процента годовых. А в эту сторону не видно инициатив", – добавил Черкашин.

В каких домах выгодно

Эксперты говорят, что если уже идти на электроотопление, то только всем домом и с использованием не электрокотла, а теплового насоса. Это позволит получить действительно конкурентную стоимость тепла в доме и наличие горячего водоснабжения.

"На мой взгляд, тема индивидуального электроотопления актуальна для одноквартирных домов, а не многоэтажек", – отметил в беседе Черкашин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине платежки на электроэнергию разделят на две составляющие: собственно за "ток" и за транспортировку (т.н. абонплата), а тарифы для населения могут повысить уже в 2021-м.

"Годовой" тариф НАК "Нафтогаза" для населения, по которому топливо будут продавать на рынке, на 59% выше, чем цена в июле. Но есть вероятность, что купить горючее сразу на год будет даже выгоднее, чем платить помесячно.