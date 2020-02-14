Украинцы смогут экономить: Гончарук объяснил, зачем разделили платежки за газ

Две платежки за газ, которые получили украинцы за январь, не значат, что платить за услугу придется больше, чем раньше.
Если посчитать сумму начислений по ним, она будет меньшей, чем в январе 2019 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegam-канале. Он объяснил, для чего это было сделано.
Тариф на газ
"Ранее цена за транспортировку была включена в платежку и просто входила в общий тариф. Теперь они разделены компаниями, которые поставляют и транспортируют газ. Это решение искореняет олигархическую монополию и потребители могут выбирать, у кого покупать газ в следующем сезоне. Сейчас появился цивилизованный рынок энергоносителей – поставщики будут конкурировать между собой и предлагать газ дешевле. Поставщика больше не будут навязывать. Каждый украинец сможет сам выбирать себе лучшие условия", – сказал Гончарук.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде собираются решить ситуацию, при которой людям, которые не пользуются природным газом, приходят счета за его доставку.
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