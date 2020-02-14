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14 февраля • обновлено в 16:43
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Украинцы смогут экономить: Гончарук объяснил, зачем разделили платежки за газ

1.3т
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Две платежки за газ, которые получили украинцы за январь, не значат, что платить за услугу придется больше, чем раньше.

Если посчитать сумму начислений по ним, она будет меньшей, чем в январе 2019 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegam-канале. Он объяснил, для чего это было сделано.

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Тариф на газ

Тариф на газ

"Ранее цена за транспортировку была включена в платежку и просто входила в общий тариф. Теперь они разделены компаниями, которые поставляют и транспортируют газ. Это решение искореняет олигархическую монополию и потребители могут выбирать, у кого покупать газ в следующем сезоне. Сейчас появился цивилизованный рынок энергоносителей – поставщики будут конкурировать между собой и предлагать газ дешевле. Поставщика больше не будут навязывать. Каждый украинец сможет сам выбирать себе лучшие условия", – сказал Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде собираются решить ситуацию, при которой людям, которые не пользуются природным газом, приходят счета за его доставку.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Тарифы ЖКХ и субсидии Отопительный сезон в Украине
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
тепло
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