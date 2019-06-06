Украинцы протестуют против скандального решения по Омельяненко: суд окружили активисты 

В Киеве более 300 активистов 6 июня устроили акцию протеста у здания Печерского райсуда. Уже второй день подряд украинцы призывают служителей Фемиды пересмотреть решение по экс-зампреду "Укргазбанка" Алексею Омельяненко. По версии следствия, он причастен к краже 100 млн грн np госбанка.

Несмотря на это, судья Светлана Смык отпустила его под "честное слово", не изъяв паспорт и отменив залог. Об этом сообщает OBOZREVATEL. "Судья Смык известная решала", "Нет коррупции в судах", "Вы тут решаете, а платим мы" – с такими лозунгами активисты призывали суд принять справедливое решение и наказать банкира, который, как они уверены, обокрал и государство, и вкладчиков "Укргазбанка".

Печерский районный суд за два месяца проявил удивительное снисхождение по отношению к Алексею Омельяненко. Сперва судья Вячеслав Пидпалый в 30 (!) раз сократил сумму залога, а затем его коллега Светлана Смык вовсе отпустила банкира "под честное слово".

Имея материальную возможность, он может легко сбежать из страны. Cогласно судебной практике, в таких случаях суд на время забирает загранпаспорт и обязывает подозреваемого не покидать территорию страны. Однако судья Смык по какой-то причине указанные меры предосторожности в своем решении не предусмотрела. Подробнее о скандальном решении можно прочитать здесь.

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