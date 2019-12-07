Украинцы получают завышенные платежки за газ: за что можно не платить

В Украине облгазы корректируют показания счетчиков таким образом, что семьям приходят завышенные платежки за голубое топливо. Платить за такой перерасчет не нужно.

Как говорится в официальном заявлении Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг, облгазы не имеют права на перерасчет. "Регулятор публично обращается к операторам ГРМ с требованием придерживаться в своей деятельности действующим законодательством и цивилизованных правил работы на рынке природного газа", – говорится в обращении.

Разницу в показаниях, за которую заставляют платить украинцев, должны покрывать за счет общего тарифа. Следовательно, любые дополнительные платежи незаконны.

"Операторы газораспределительных систем не имеют права приводить объемы потребленного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде президента Владимира Зеленского признали, что не смогут снизить цены на отопление для украинцев, даже несмотря на падение тарифов на газ.

Кабинет министров Украины отменил ограничение на предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение для населения.

Недавно член Национальной комиссии государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко заявила, что в Украине нужно повысить цены на свет для населения из-за субсидий, которые создают на рынке электроэнергии дисбаланс.

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