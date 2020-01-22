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22 января • обновлено в 13:26
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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономики Все статьи автора

Украинцы получат по две пенсии и заплатят новые взносы: "Слуга народа" презентовала реформу

10.1т
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"Слуга народа" в Верховной Раде зарегистрировала новый законопроект о пенсионной реформе. Автор документа № 2683 – глава профильного комитета Галина Третьякова. Фактически это продолжение начатых еще прошлой властью нововведений. Если документ примут, все украинцы обязаны будут платить дополнительный взнос на пенсию и смогут в будущем получать две выплаты.

Подробнее о том, что и как предлагают изменить, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько придется заплатить

Сейчас на пенсию украинцы отдают 18,8% зарплаты (часть единого соцвзноса). Собранных денег катастрофически не хватает, дефицит Пенсионного фонда достиг более 170 млрд грн и продолжает расти.

Ухудшается демография, стариков в процентном соотношении становится больше, а работоспособных – меньше. Накопительные пенсии могут сохранить шанс на материальную поддержку при достижении 60 лет.

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Размер взноса будет повышаться поэтапно. В самом законопроекте подсчитали, что с 2023 по 2030 год будут платить по 3% с зарплаты, с 2030-го – 4%, с 2040-го – 6%, а с 2050 года – 7% ежемесячно.

Стартовый взнос 3% – мизер, с которым рассчитывать на достойную вторую выплату не стоит. Но есть и позитивная новость – работник по своему желанию имеет право платить больше, пропорционально должен увеличивать взнос и работодатель. Итак, в 2023 г. все обязательно, согласно документу, должны будут отдать 1% из собственного кармана и еще два процента зарплаты – работодатель.

Пенсия в Украине

Пенсия в Украине

В итоге общая нагрузка на зарплату вырастет на 3 процентных пункта. К примеру, если сейчас с 20 тысяч гривен приходится платить 8,3 тысячи налогов и взносов, то уже через несколько лет эта сумма составит 8,9 тысячи. Компенсировать дополнительный "налог" можно, например, отменив военный сбор в 1,5% (если война к тому моменту закончится).

Что с этого можно получить?

Радоваться еще рано. При небольших отчислениях вторая выплата, скорее, может считаться прибавкой к пенсии, а не гарантией безбедной старости. Главный принцип – сколько отложил, столько и получил. И то при условии, что накопительный фонд не рухнет или государство не решит оставить деньги себе (по опыту России, к примеру).

Для примера, если ежемесячно откладывать на накопительный счет по 7% от зарплаты, то на пенсии можно будет получать дополнительную выплату в размере 10,2% от последней зарплаты.

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Какой был бы размер второй пенсии:

  • При зарплате в 20 тысяч и взносе в 7% – 2 тысячи гривен;

  • При зарплате в 10 тысяч и взносе в 7% – 1,02 тысячи гривен.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко уверен: для достойной старости откладывать нужно как минимум 15% с зарплаты. Это даст возможность получить вторую пенсию в размере около 22% последней зарплаты. Остальные 18% должна компенсировать солидарная система (та, что работает сейчас).

40% привычного дохода – та сумма, с которой комфортно могут чувствовать себя украинские пенсионеры. Государство таких денег обеспечить не может и, скорее всего, никогда не сможет.

Без повышения пенсионного возраста не обойтись

Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, согласно данным ООН. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить за счет трудоспособных. За 5 лет население сократится на 18%, соотношение между пенсионерами и работающими возрастет почти вдвое.

В таких условиях избежать повышение пенсионного возраста не удастся. С этим соглашаются и в правящей партии. "Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время это не вопрос сегодняшнего дня", – заявляла несколько дней назад глава профильного комитета Галина Третьякова.

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине

Прошлый Кабмин обещал вернуться к повышению пенсионного возраста только в 2028-м. Мол, и до этого требования будут ужесточаться, а число пенсионеров – снижаться. Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:

  • в 2020-м – от 27 лет стажа;

  • в 2021-м – от 28 лет стажа;

  • в 2022-м – от 29 лет стажа;

  • в 2023-м – от 30 лет стажа;

  • в 2024-м – от 31 года стажа;

  • в 2025-м – от 32 лет стажа;

  • в 2026-м – от 33 лет стажа;

  • в 2027-м – от 34 лет стажа;

  • в 2028-м – от 35 лет стажа.

Что говорят эксперты

Экс-министр соцполитики Андрей Рева уверен: новая пенсионная система – далеко не панацея. По факту людям предлагают откладывать сразу в два источника и получать выплату из них же, но через 15-20 лет. Действующим пенсионерам это не поможет, а решать проблему, уверен политик, нужно именно с ними.

"Речь идет об общеобязательной накопительной системе. То есть с вашей зарплаты должны будут снять дополнительные деньги и отправить в негосударственный Пенсионный фонд. Он должен будет купить акции каких-то предприятий и получить гарантированный доход выше инфляции. Таким образом, за 20 лет идет накопление и потом вам начнут платить дополнительную пенсию",– пояснил Рева.

Что говорят авторы законопроекта

Галина Третьякова в пояснительной записке к документу пишет: постепенно такое новшество позволит повысить уровень соцзащиты украинцев. Копить будут на индивидуальном счету, собранные средства инвестировать, мол, суммы будут расти.

Проблема только в том, что при большой инфляции добиться того, чтобы инвестиционная прибыль покрывала рост цен, очень сложно.

"Внедрение системы общеобязательного накопительного обеспечения постепенно будет приводить к повышению уровня социальной защиты людей пенсионного возраста, привлечению мощного внутреннего долгосрочного инвестиционного ресурса, будет способствовать увеличению инвестиций в национальную экономику", – уверены авторы законопроекта.

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Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
Пенсионный фонд повышение пенсий пенсии
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Куреза Александр
Куреза Александр
Какламойская ПОГРЕМУШКА ЗЕ уже подняла зарплаты учителям до €4тыс.!?! Осталось снизить цену газа в четыре раза и можно снова лететь в Давос! ЗеБилы радуйтесь!!!
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Выплачивая в эти фонды,отберут у своих детей и будут кормить всяких третьяковых ,четверяковых и прочих хитряковых,а натпенсию получат-шиш да кумыш!.Очередная обдираловка!."Свого не цюрайтесь,й чужому навчайтесь"!.Да видно на*бать-легче.
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