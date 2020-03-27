Украинцы получат новые условия выплаты кредитов из-за карантина: НБУ ввел реструктуризацию

Национальный банк принял единые правила реструктуризации (изменения условий и сроков выплаты) кредитов. Все украинские банки должны информировать своих клиентов о том, что они могут по-новому возвращать кредиты.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка. Регулятор посчитал, что платежеспособность клиентов удастся восстановить не раньше третьего квартала (то есть не раньше июля 2020-го). И реструктуризация должна с одной стороны смягчить условия для должников, а с другой – позволит банкам не терять капитал и возвращать деньги уже по другим, более мягким, условиям.

Чьи кредиты реструктуризируют:

население и бизнес, у которых из-за пандемии и карантина резко снизился доход ; это нужно подтвердить документами.

по состоянию на 1 марта не было задолженности по кредиту.

Как будут реструктуризировать:

условия и срок реструктуризации определяются банком с учетом экономических потребностей заемщика; могут отложить выплату тела кредиты, проценты по нему;

приезжать в банк не нужно – все проведут онлайн;

в результате рестуктуризации процентная ставка по кредиту расти не должна; дополнительные комиссии тоже требовать нельзя;

инициировать рекструтуризацию может как банк, так и должник;

"Банкам рекомендовано проинформировать клиентов о возможности реструктуризации кредитов в любой удобный способ. В сообщении должно быть указано, какие кредиты могут быть реструктуризированы и на каких условиях. Физическое присутствие клиентов в отделении банка для проведения реструктуризации не нужна", – пояснили в НБУ.

Реструктуризации кредитов среднему и крупному бизнесу должны рассматриваться индивидуально с учетом последней финансовой отчетности, текущего финансового состояния, уязвимости секторов и предприятий к текущей экономического кризиса и перспектив их восстановления.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в связи с карантином из-за вспышки коронавируса банкам в Украине запретят начислять какие-либо пени, штрафы, а также повышать проценты по кредитам на потребительские нужды. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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