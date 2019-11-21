Украинцы платят за аренду квартир нардепам-миллионерам: за что даем деньги

В Украине 120 депутатов в октябре получили больше 3 млн грн на компенсацию аренды жилья. Львиная доля из них могла бы не просто самостоятельно платить за квартиры, но и купить себе недвижимость в любой точке мира.

Депутаты дают в долг миллионы долларов, содержат автопарк, хранят наличкой шестизначные суммы, но все равно просят из бюджета десятки тысяч гривен ежемесячно "на квартиру".

OBOZREVATEL разобрался, кто получает деньги на аренду жилья и как некоторые политики злоупотребляют выплатами.

Миллионеры в бесплатных квартирах

Украинцы оплачивают аренду жилья 120 народным депутатам. В среднем парламентарии снимают квартиры или дома за 20 тыс. грн в месяц. Такое право предоставляют иногородним. Но деньги на квартиры берут даже те, кто мог бы легко купить себе сразу несколько квартир.

К примеру, народный депутат Владимир Кальцев за два месяца получил на жилье 19,5 тыс. грн. И это при том, что в своей декларации он указал, что одолжил кому-то почти 4 млн долларов! Ему принадлежит целый ряд предприятий, а в родном Запорожье он считается одним из самых богатых политиков.

"Это различные бизнес-проекты. У предпринимателя редко есть деньги. Если бы грабители зашли в мой дом, они были бы удивлены. В лучшем случае, они бы нашли пару тысяч долларов. Ну, запонки бы еще нашли, пару цепочек", – так Кальцев прокомментировал выданный кредит в интервью "061".

Также отличился и николаевский политик Игорь Негулявский. Он работал директором Софиевского гранитного карьера. Успел оскандалиться с арендованным жильем и вице-спикер Руслан Стефанчук. Как заметили аналитики "Чесно", квартиру он арендует у своей тещи.

Более того, живет он в той квартире не первый год. Жильем в 101,8 кв.м. владеет мать его супруги, с которой он и проживает. Либо у семьи политика очень напряженные отношения с родственницей, либо же деньги в Раде Стефанчук получает в качестве "доплаты" к зарплате, а не для аренды жилья.

В список нуждающихся в компенсации попал и известный блогер и телеведущий Максим Бужанский. Он не имеет регистрации в Киеве и поэтому по закону может получать деньги от государства. За два месяца ему выделили 40,9 тыс. грн.

Чуть больше 18 тысяч за два месяца также получил нардеп от "Слуги народа" Андрей Одарченко. Он стал известен благодаря расследованиям "Схем". Те изучили отчет партии "Наши" и выяснили, что Одарченко внес в бюджет партии почти 200 тыс. грн. В комментарии журналистам нардеп на вопрос о том, действительно ли вносил средства в политические проект, кратко ответил: "нет, я в другой партии".

Самое скромное жилье – стоимостью чуть больше 20 тысяч за два месяца – арендует Сергей Штепа. Этот тот самый свадебный фотограф, который обогнал по одному из запорожских округов миллиардера Вячеслава Богуслаева. Среди известных также член "Европейской солидарности" София Федина, которая раньше проживала во Львове. Она выбрала себе относительно скромное жилье за 21,4 тыс. грн за два месяца.

Среди тех, кто попросил компенсацию, также есть достаточно состоятельные парламентарии. Представитель депутатской группы "За будущее" Дмитрий Лубинец (он задекларировал два автомобиля Lexus, Honda, 2 млн грн налички вместе с супругой). Но миллионные сбережения и автопарк не помешали парламентарию ежемесячно получать деньги из бюджета на аренду жилья.

Фактически для украинских нардепов деньги на жилье – возможность получить больше из бюджета. И хотя закон не запрещает просить компенсацию на квартиру даже миллионерам, фактически государство вынуждено субсидировать богачей, которые не теряют возможности получить любую лишнюю гривню из казны.

На что еще имеют право депутаты

Оклады народных депутатов привязаны к прожиточному минимуму (ПМ). К примеру, в 2019-м депутаты, зависимо от своей должности, должны зарабатывать как минимум от 20 до 24 тыс. грн. Однако помимо "голого" оклада политикам также положены надбавки за стаж, ранг и т. д

Какие оклады в Раде:

Спикер – 24 тыс. грн (12 ПМ);

Первый заместитель спикера – 23 тыс. грн (11,5 ПМ);

Заместитель спикера – 22 тыс. грн (11 ПМ);

Глава комитета – 21 тыс. грн (10,5 ПМ);

Первый заместитель главы комитета – 20,6 тыс. грн (10,3 ПМ);

Член комитета – 20 тыс. грн (10 ПМ).

Если обычные украинцы, которые переехали из регионов в Киев, должны сами справляться с жилищным вопросом и арендовать квартиру, то народным депутатам все компенсируют из бюджета.

Так, в 2018-м каждому депутату могли компенсировать (за год);

237 тыс. 250 грн – на аренду жилья;

90 тыс. грн – на проезд;

750 грн – на канцелярию;

4 тыс. 890 грн – на телефонные разговоры;

8 тыс. грн – на командировки консультантов;

2 тыс. грн – на содержание приемных;

670 грн – на аренду помещений для встреч с избирателями.

Для сравнения, президент Владимир Зеленский в июне получил "на руки" 22,5 тыс. грн. Фактически, народные депутаты могут получать больше, чем глава государства.

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