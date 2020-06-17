Украинцы сплотились из-за языкового скандала с McDonald's: как отреагировали соцсети

Украинцы десятками мемов и шуток отреагировали на ситуацию вокруг компании McDonald's, украинское представительство которой убрало русский язык из меню своих терминалов самообслуживания.

И пока одни высмеивали "сложности перевода" слова "биг-мак" с украинского на русский, другие оскорбились настолько, что прибегли к заявлениям уровня "украинский – язык колхозов, а в бутиках говорят по-русски". OBOZREVATEL собрал реакцию соцсетей.

"Это, конечно, дорогого стоит. Смотреть, как люди организовывают бойкот МаДо за то, что там в меню нет перевода таких слов как "Гамбургер", "Чизбургер" и "Кока-Кола" с такого непонятного украинского языка на любимый русский. Продолжайте, вы хорошо смотритесь", – написал журналист Евгений Муджири.

Ситуация вокруг McDonald's

Муджири добавил скриншот закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в статье 27 которого указано: "Компьютерная программа с пользовательским интерфейсом, который реализуется в Украине, должна иметь интерфейс на государственном языке и/или английском языке, или других официальных языках Европейского Союза".

Ситуация вокруг McDonald's

Многие пользователи поддержали решение McDonald's и также отметили, что компания поступила по закону.

"Внимательно посмотрите на реакцию своего социального пузырька на ситуацию с Маком и запомните ее. Это тот уровень русофобии, к которому мы с вами должны стремиться каждый день. Это русофобия, определенная законом о языке. То есть, словами адекватных людей – нормальная языковая политика", – написал переводчик Остап Украинец.

Ситуация вокруг McDonald's

Шутки продолжились составлением "словарей" с переводами на русский меню с McDonald's.

Ситуация вокруг McDonald's

"Хочу помочь тем, кто пострадал из-за того, что в Макдаке больше нет русскоязычного меню. "Бiг Мак" переводится на русский как "Биг Мак". "Чiзбургер" переводится как "Чизбургер". "Гамбургер" переводится как "Гамбургер". Есть еще какая-то "Хруморква", но тут я без понятия, что это вообще такое", – пошутил писатель Антон Фридлянд.

Ситуация вокруг McDonald's

Впрочем, нашлись и те, кто решение McDonald's воспринял как личное оскорбление. В частности, популярный на украинофобском сайте "Украина.ру" Глеб Ляшенко. Там его часто представляют как политического эксперта.

"Мова там, где бедность, нищета и упадок. Живя в Киеве, вас никогда не встретят на мове в Авалоне или Карибиане. Там персонал говорит исключительно по-русски. Ни в одной частной клинике к вам не обратятся на мове. Ни в одном солидном бутике вы не услышите мову из уст продавца-консультанта.. Зато в МакДональдсе – мова! На борщаговском базаре – мова! На Майдане – мова! Мова там, где село, рагули и разруха", – написал Ляшенко.

Ситуация вокруг McDonald's

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети обратили внимание на то, что McDonald's в Украине предлагает только два языка меню – украинский и английский. Возможность выбрать русский язык в терминале самообслуживания в ресторанах отсутствует.

Украинский музыкант, бывший солист группы ТНМК Эдуард "Диля" Приступа отреагировал на языковой скандал с McDonald's.