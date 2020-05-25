Украинцы находят работу в сельском хозяйстве и зарабатывают по 7 тысяч – Служба занятости

В Украине из-за карантина и экономического кризиса количество вакансий сократилось на 55%, на одно рабочее место в среднем претендует 10 человек, а большинство предложений – в сельском хозяйстве и на зарплату в 7 тыс. грн.

Об этом говорится в статистики Государственной службы занятости. Так, за период карантина в базе данных государственной службы занятости насчитывалось 112 тыс. вакансий, что на 55% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Средний размер заработной платы в вакансиях составлял 7 тыс. грн. При этом количество претендентов в Черниговской области составляла 28 человек на одно рабочее место, а в Киеве -– 2 человека.

За период карантина уже трудоустроено 104 тыс. человек (из них - 70 тыс. безработных). Сравнение статистики показывает, что это на 49% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Украинцы находили работу в следующих сферах:

68% – в сельском хозяйстве;

8% – в перерабатывающей промышленности;

7% – в сфере торговли;

3% – в строительстве;

3% – в государственном управлении;

2% – в сфере транспорта и курьерской деятельности.

"В связи с распространением дистанционной работы и предоставления услуг онлайн может остаться спрос на курьеров, онлайн-преподавателей, ИТ-специалистов, особенно в области разработки сайтов и тому подобное. При этом сократится спрос на работников в отраслях, которые не смогут полноценно функционировать в течение определенного времени после завершения карантина, в частности, в туристической сфере, ресторанном и гостиничном бизнесе, на авиационном и железнодорожном транспорте, в сфере отдыха и развлечений", – прогнозируют в Службе занятости.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

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