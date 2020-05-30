Украинцы на рождение и первый год ребенка должны потратить от 84 тысяч гривен – исследование

Личные финансы 16:40, 30.05.2020 Обновлено: 16:40, 30.05.2020

Расходы, связанные с беременностью и первым годом жизни ребенка в Украине, варьируются от 84 тыс. грн до 138,3 тыс. грн.

Об этом говорится в исследовании Picodi. По данным Госстата, среднемесячная зарплата в марте 2020 года после уплаты налогов составляла 9,2 тыс. грн. Следовательно, чтобы окупить базовый набор, потребуется 9 зарплат среднестатистического украинца. Для сравнения, в США на все затраты хватит одной среднемесячной зарплаты.

За что и сколько придется заплатить:

  • Набор в родитльный дом 1100 грн.

  • Гигиена и присмотр 12 500 грн.

  • Детская одежда 11 400 грн.

  • Прогулки с малышом 16 000 грн.

  • Детское питание 22 600 грн.

  • Обустройство квартиры 14 800 грн.

  • Одежда для беременных 5 600 грн.

"Суммируя все покупки, связанные с беременностью и первым годом жизни ребёнка, можно сказать, что траты на базовый набор составляют 84 000 гривен, а на расширенный – 138 300 гривен", – говорится в исследовании.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины планирует создать в стране около полмиллиона рабочих мест при этом зарплата будет варьироваться от 6 до 8 тысяч грн.

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