Украинцы могут платить за коммуналку в два раза меньше: инструкция

В Украине после принятия закона "О ЖКУ", введения абонентской платы и новых возможностей для отключения коммуналки за долги, для многих семей вопрос экономии стал ребром.

И хотя на конечные тарифы простые потребители повлиять не могут, суммы в платежках можно легко сократить как минимум в 1,5 раза.

OBOZREVATEL разобрался, как и что может позволить платить за коммуналку меньше.

Электроэнергия: лампочки и счетчик

Двухзонный счетчик

Сколько стоит: 2-2,5 тыс. грн;

Сколько можно экономить: 50% в ночное время;

Кому стоит устанавливать: при потреблении от 300 кВт*час в месяц;

Как быстро окупится: год-полтора.

Двухзонный счетчик Dengi.ua

В Украине даже после запуска рынка электроэнергии ночью можно платить за "ток" в два раза меньше. Для этого придется купить и установить двухзонный счетчик. Его особенность заключается в том, что электроэнергию, которая тратится с 23 до 7 утра, он считает по другому тарифу.

К примеру, если семья в месяц расходует 300 кВт*час, установит двухзонный счетчик, половину всей электроэнергии будет потреблять в "ночное" время, то за месяц экономия может составить 126 грн. А если работают электрический бойлер, отопление или кондиционер – то за месяц можно потратить около 600 кВт*час, а экономия составит уже 252 грн.

Окупаться сам счетчик будет около года при условии стабильных тарифов. Однако, вероятнее всего, электроэнергия для украинцев будет дорожать, а сроки окупаемости – уменьшаться.

Энергоэффективные лампочки

Сколько стоит : около 300 грн на всю квартиру

Сколько можно экономить: 83% электроэнергии, используемой на освещение

Кому стоит устанавливать: в помещениях, где часто горит свет

Как быстро окупится: менее года

Энергоэффективные лампы greenbelarus.info

Предположим, что в доме каждый день 4 часа работают 6 лампочек (комнаты, кухня, коридор, санузел) мощностью 95 Вт. За месяц только на освещение квартиры придется израсходовать 68,4 кВт электроэнергии. По действующему тарифу это около 88 грн. А за год – больше 1058 грн. Если каждую лампочку заменить на энергоэффективную, придется потратить примерно 354 грн. За эти деньги можно купить led лампы мощностью 12 Вт, которые, как заявляют производители, соответствуют мощности лампы накаливания в 100 Вт.

Итак, если вместо обычных лампочек использовать энергоэффективные, то за месяц можно намотать всего лишь 8,6 кВт электроэнергии. За такой объем "тока" придется заплатить уже меньше 12 грн в месяц или меньше 133 грн в год. Соответственно, за год покупка не просто окупиться, но и позволит сэкономить 570 грн.

Отопление – экономия до 50%

Комплекс мероприятий по утеплению дома

Сколько стоит: около 3-5 млн на многоэтажку

Сколько можно экономить : зависимо от состояния дома

Кому стоит внедрять : всем

Как быстро окупится: 3-5 лет

Для примера рассчитаем, сколько стоит отопление квартиры в неутепленном доме. Для этого возьмем действующий норматив потребления, утвержденный правительством. Это 0,0431 Гкал на один квадратный метр. В Киеве такое количество энергии обойдется примерно в 58 грн. Стоит отметить, что стоимость отопления одного квадратного метра у каждого дома разная. В столице в большинстве многоэтажек установили тепловые счетчики, поэтому платят столько, сколько намотали. Дом можно считать энергоэффективным, если стоимость отопления одного кв. м меньше 10 грн.

Таким образом, согласно стандарту и без экономии отопление квартиры площадью 40 кв. м может обойтись в 2337 грн. При этом за отопление такой же квартиры, но в энергоэффективном доме, придется заплатить около 400 грн, то есть в несколько раз меньше.

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Правда, экономить на отоплении сложно. Утеплять отдельные квартиры нельзя, да и значительного результата это не даст. А для утепления всего дома в первую очередь понадобится провести энергоаудит, а во вторую – найти несколько миллионов гривен.

Причина значительной разницы в платежках – огромные потери тепла. По данным Госагенства энергоэффективности, из-за неутепленных стен, крыши, подвала, окон и дверей может теряться около 40% тепла. А в отдельных случаях потери доходят до 80%.

"Наиболее доступный вариант, который может выбрать каждый - утеплить окна поролоновыми полосками, подтянуть дверные петли и дополнительно обить сами двери, задуть монтажной пеной места выхода и входа труб из дома. Окна с двойным или тройным остеклением в несколько раз уменьшают потери тепла. Плотные шторы помогают удерживать тепло в доме, но мешают поступлению тепла из радиаторов", - поясняют в агентстве.

Сохранить тепло поможет и толстый ковер. Но все перечисленные методы - лечение последствий, а не самой причины. Кардинально изменить ситуацию поможет только термомодернизация всего дома. Слоем утеплителя необходимо обшить стены, фундамент, крышу, подвал. В подвале должен стоять индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием. Он будет сокращать подачу тепла, когда на улице относительно теплая погода.

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