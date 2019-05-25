Украинцы массово становятся жертвами туроператоров: что надо знать о новых правилах

В Украине десятки тысяч человек ежегодно становятся жертвами недобросовестных туроператоров. Чтобы исправить ситуацию, Кабмин принял разработанное Минэкономразвития постановление и обязал компании работать по новым правилам.

О том, как изменили туристические правила для бизнеса и почему это не спасет украинцев – в материале OBOZREVATEL.

№1. Туристические операторы должны обеспечить гарантию в банке

Как будет работать: если отменили рейс, туриста переселили в дешевый отель или поездка по каким-то причинам вовсе отменилась, туроператор обязан использовать финансовую гарантию, чтобы компенсировать потери своего клиента. А как только деньги используют, снова пополнить гарантию.

Комментарий туристического оператора. Директор "Поехали с нами" Олег Кулик сомневается, что такая норма будет работать. "Пока не ясно, будет механизм, тогда можно будет о чем-то говорить", – пояснил он. При этом представитель туроператора добавил, что за всю историю не помнит ни одного случая, чтобы после того, как туристический оператор закрывался, клиентам возвращали деньги за неиспользованные путевки.

Отдых pixabay

Комментарий законодателя. Глава парламентского подкомитета по вопросам развития туризма Анна Романова уверена: банковская гарантия покупается за тысячу гривен. "Если провести инвентаризацию банковских гарантий, уверена, окажется, что у половины они были взяты у банков, которые давно обанкротились. Нужно провести инвентаризацию всех гарантий, где взяли и есть ли в такой гарантии сила", – поясняет Романова.

Как сейчас: банковская гарантия в размере 20 тыс. евро (эквивалент в гривне) и сейчас является условием получения лицензии туроператора. "Оператор для покрытия своей ответственности за ущерб, который может быть причинен туристу… возмещения стоимости предоставленных услуг, предусмотренных договором, должен предоставить подтверждение финансового обеспечения", – говорится в действующих лицензионных правилах. Однако эти гарантии никто не контролирует. По новым же правилам этот процесс начнут контролировать жестче.

№2. О задержках рейсов должны будут предупреждать

Как будет работать: туроператор должен будет за 8 и за 2 часа до отправлений рейса проверять, нет ли задержек. Если вылет задерживается более чем на 4 часа, эту информацию должны разместить на сайте, а также отправить на электронную почту туристам письма с предупреждением.

Комментарий туристического оператора. Олег Кулик полагает, что эта норма ситуацию никак не изменит. И сейчас о задержки более чем на один день предупреждают. А если рейс отложат всего на 4 часа, то предупреждение все равно на туристов никак не повлияет. "Если на четыре часа задержка, то от предупреждения туристу ни холодно, ни жарко", – уверен директор компании.

Туристы на море pixabay

Комментарий законодателя. "И сейчас о задержках предупреждают. Но другое дело, какие санкции применят к туроператору, если рейс задержат, и он не предупредит", – добавляет Анна Романова. В новых правилах, к примеру, не прописана возможность применять штрафы или другие санкции за незначительные наказания. При этом аннулировать лицензию за такое решение не станут.

№3. Информацию о турагентах раскроют

Как будет работать: туроператоры обязаны на своем сайте разместить информацию о всех турагентах, с которыми работают, и опубликовать договоры на туристическое обслуживание. Это якобы позволит защититься от мошенничества.

Комментарий туристического оператора. Олег Кулик сомневается, что туристы будут просматривать имена нескольких сотен контрагентов, с которыми сотрудничает туристический оператор. Такое нововведение, уверен он, на качество услуг не повлияет.

Комментарий законодателя. Более оптимистично такое новшество оценивает глава профильного подкамитета Рады: "Кажется, хорошая норма, на рынке появилось много мошенников. Я знаю, что много туроператоров и так вывешивает у себя на сайте информацию о мошенниках. Не сказано, что у туроператора могут остановить лицензию.

Какую норму до сих пор не приняли

За последние три года от недобросовестных турагентов пострадали около 50 тыс. человек, рассказывает Романова. И хотя с 2014-го из-за девальвации гривни и экономического кризиса количество украинцев, которые могут себе позволить отдых за границей, уменьшилось, число туроператоров выросла в два раза. Если раньше их было около 1,5 тыс., сейчас эта цифры доходит до 3 тыс.

"Условия вхождения на рынок очень простые. Нет должного контроля. На мой депутатский запрос в Министерство экономического развития и торговли о том, какую финансовую отчетность подали туроператоры, мне вообще ответили, что это контролировать министерство не должно…", – рассказывает депутат.

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Из-за слабого контроля ежегодно в сезон отпусков часть украинцев теряет потраченные на путевку деньги, остается в принимающей стране на лишние несколько дней и т. д. А ситуация с задержками – уже обычная практика.

К примеру, в прошлом месяце туристы (оператор JoinUp!) провели семь часов из-за переноса рейса в аэропорту "Борисполь". А несколько дней до этого украинцы "застряли" в египетском аэропорту. "Мы в плену. Просто застряли в чужой стране в аэропорту не самого лучшего типа! Без всякого доступа к информации! Благодаря себе купили новую симку и имеем связь с внешним миром!" – пожаловалась Лидия Кошарская.

Исправить ситуация могло бы обязательное страхование. Однако для этого необходимо принять соответствующий закон. Документ разработали (№8317) и зарегистрировали еще год назад, однако на рассмотрения в сессионный зал его так и не вынесли. А сейчас, учитывая политическую ситуацию и роспуск Рады, шансов на принятие документа крайне мало.

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