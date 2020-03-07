Украинцы, которые официально работают, могут вернуть уплаченные налоги: хитрости закона

Украинцы с официальной работой имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога за прошлый год. Деньги дают в случаи, если в прошлом году налогоплательщик тратил деньги на ипотеку, лечение, образование или страховку.

Как подсчитал OBOZREVATEL, если на ипотеку (проценты), обучение или лечение в прошлом году потратили 20 тыс. грн, в этом году можно получить компенсацию в размере 3600 грн. Размер компенсации считается по формуле: Сумма потраченных средств × 18%.

Налоги в Украине

Если размер официальной зарплаты за прошлый год составил 156 тыс. грн (13 тыс. в месяц), компенсацию можно получить на расходы общей суммой не более годового дохода.

Также важно отметить, что компенсацию могут получить граждане Украины, которые потратили деньги в украинских компаниях. То есть если отправиться на лечение, например, в Израиль, на компенсацию рассчитывать не стоит.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы, которые имеют дополнительный доход, обязаны самостоятельно его задекларировать и заплатить налог в размере 18%. Для этого нужно заполнить декларацию в своей налоговой по месту регистрации.

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