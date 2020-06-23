Украинцы еще месяц смогут платить за газ меньше, чем промышленность, – Тарасюк

Специальные обязательства "Нафтогаза" поставлять газ населению и религиозным организациям по ценам ниже, чем для бизнеса, могут быть продлены еще на месяц, до 1 августа.

Об этом заявил глава Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк, сообщил "Интерфакс-Украина".

"Мы все понимаем, что с 1 июля ПСО отменено не будет. Оно будет продлено. В настоящее время речь идет о том, что ПСО будет продлено на месяц и все надеются, что в течение этого периода по крайней мере частично будут решены существующие проблемы", – сказал Тарасюк.

Тарасюк добавил, что обязательства по либерализации с 1 июля рынка газа для бытовых потребителей среди прочего были обозначены в меморандуме Украины и МВФ. Однако до сих пор ряд моментов, необходимых для отмены ПСО, не урегулированы. Главной проблемой Тарасюк, в частности назвал отсутствие поставщика "последней надежды".

Напомним, что Кабмин должен отказаться от ПСО (специальные обязательства, в рамках которых устанавливают граничный тариф на газ). То есть украинцы будут покупать голубое топливо по тем же ценам, что и бизнес.

Сейчас на биржах рекордно низкие цены, и вполне возможно, что кубометр будет стоить меньше 3 грн. Но уже осенью, с началом отопительного сезона, спрос на газ вырастет в Европе, закончится карантин, подорожает доллар – и тариф резко вырастет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров изменил условия определения цены сжиженного газа для населения.

Цена поставки "Нафтогаз Украины" природного газа для населения и производителей тепла в июне составит 2,142 грн/куб.