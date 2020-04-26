Украинцы должны до 1 мая заполнить декларации и отдать 18% дохода: кого коснется и как накажут

Украинцы до 1 мая должны заполнить налоговые декларации, а после заплатить за дополнительный доход. 18% нужно отдать практически с любого заработка: аренды жилья, гонораров, прибыли от независимой профессиональной деятельности.
О том, кому и сколько придется заплатить и как накажут за нарушения – читайте в материале OBOZREVATEL.
За что нужно платить налог
доход от независимой профессиональной деятельности (парикмахеры, сантехники, копирайтеры и т.д) – 18%;
доход от аренды недвижимости – 18%;
прибыль от ценных бумаг – 18%;
вознаграждения и другие выплаты по договору – 18%;
подарки и не целевая благотворительность – 18%;
от продажи собственной сельхозпродукции – 18%;
доход от продажи недвижимости – 5%.
К примеру, если вы торгуете овощами из собственного огорода, или сдаете в аренду квартиру, раз в год нужно подсчитать свой доход и уплатить с него налог. Правда, львиная доля украинцев не просто не декларируют дополнительные доходы, но даже не знают, что это нужно делать.
За уклонение от уплаты налогов грозит как минимум административная ответственность и штрафы, однако проконтролировать, кто и откуда получает средства сложно. Налоговый эксперт Геннадий Грушко рассказывает: культура уплаты налогов в Украине пока еще только формируется. Украинцы не доверяют государству и привыкли скрывать все, что можно скрыть, уверен Грушко.
"Нужно ли декларировать свои доходы? Конечно, нужно. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а не знание этих законов от ответственности не освобождает. Я всегда говорю своим клиентам одну и ту же фразу: заплати налоги и спи спокойно", – отмечает Грушко.
В качестве примера эксперт по просьбе OBOZREVATEL рассказал, какие налоги должен заплатить украинец, который, к примеру, сдает в аренду квартиру и получает 10 тыс. грн в месяц.
налоговую декларацию нужно подать до 1 мая 2020-го;
за каждый месяц нужно платить 1 800 грн НДФЛ (18%) и 150 грн военного сбора (1,5%);
платить нужно за квартал (три месяца). До 9 мая – 5 850 грн за первый квартал; до 9 августа за второй квартал, до 9 ноября – третий, и до 9 февраля – четвертый.
В сумме за год владелец квартиры, которую он сдает за 10 тыс. грн, должен заплатить в бюджет 23 400 грн. За нарушения грозят штрафы. Если не подать декларацию до 1 мая, придется заплатить 51-136 грн. А за сокрытие дохода штраф может составить от 10 до 50% не уплаченной суммы (зависит от того, как долго скрывать). Ну и к тому же придется и заплатить в бюджет сам налог.
"Если не платить налог, но при этом налоговая сможет доказать наличие такого дохода, квартира может стать предметом налогового залога. Но здесь есть решение Конституционного суда № 2рп/2005, согласно которому размер задолженности должен соответствовать и стоимости актива, который попал в залог. Бывают случаи, когда сумма задолженности в два раза меньше, чем стоимость актива. Если вы годами не платили и это удастся доказать, налоговый залог вполне возможен", – рассказывает Грушко.
Проще говоря, собственность неплательщика может попасть в залог. Тогда ею можно пользоваться, но нельзя продать. А в будущем такую собственность можно будет продать в счет погашения налога (разницу вернут должнику).
Куда платить и куда пойдут деньги
Декларация о доходах подается в налоговую по месту своей регистрации. "В случае если налогоплательщик в соответствии с нормами действующего законодательства, обязан (вправе) представить годовую декларацию, но в то время проживает не по месту регистрации (прописки), то эта форма отчетности все равно подается в контролирующий орган по налоговому адресу, то есть по месту регистрации согласно паспортным данным", – поясняют в налоговой.
Налог на доходы физлиц (НДФЛ) распределяется между общим и государственным бюджетом. Первая часть позволяет содержать город, а вторая – финансировать общегосударственные программы (медицина, оборона, образования и т. д).
От того, насколько добросовестно украинцы платят налоги, зависит благосостояние всей страны. Именно из уплаченных налогов проводят ремонты, инвестируют в развитие, финансируют медицину, социальную защиту и оборону страны.
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