Украинцам будут приходить две платежки за газ: как платить

С января 2020 года украинцы, которые пользуются услугами газоснабжения, будут получать две платежки – за сам газ и за услугу по его доставке.

Разделение платежек будет для потребителей всей страны. Об этом OBOZREVATEL сообщили в "Региональной газовой компании", в которую входят большинство облгазов Украины.

"За доставку газа – будет отдельная платежка. Газ – отдельно, доставка – отдельно! Поэтому с января все потребители газа получат отдельные счета: один за газ, второй – за услугу по его доставке. Разделение платежек состоится для потребителей всей страны", – говорится в сообщении.

Как грамотно пользоваться новой системой

В РГК объяснили, что стоимость услуг доставки будет рассчитываться индивидуально для каждого клиента. Размер оплаты зависит только от объемов потребления. Если человек потребляет мало газа, то и за доставку с него возьмут немного.

Если потребление газа большое, то и за доставку нужно будет платить больше. Но есть нюанс – плата за нее берется независимо от платы за газ. То есть, на протяжении отопительного сезона, когда приходят "тяжелые" платежки, можно будет рассчитываться только за газ, а доставку "закрыть" позже, когда счета за газ будут не такими большими. То есть, можно будет одним платежом "закрыть" период в полгода или год.

"Для домохозяйств с плитой и колонкой, которые используют 170 кубометров газа в год, или 14-15 кубометров в месяц, ежемесячный платеж за доставку не будет превышать 16 грн", – говорится в сообщении.

Плата за газ

Ранее OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что цена на газ для украинцев нынешней зимой увеличиваться не будет.

Также Гончарук заявил, что в декабре 2019 года коммунальные платежи за отопление в Украине могут быть снижены на 30% благодаря пересчету тарифов местными властями.

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