Украинцы будут покупать доллар по новым ценам: аналитик озвучил прогноз

В Украине подорожают доллар и евро.

Курс доллара в Украине начиная с понедельника, 3 сентября, установится на уровне 27,25-27,58 грн.

Евро, как ожидается, будет стоить в пределах 32,35-33,15 гривен. Об этом в прогнозе OBOZREVATEL сказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Для сравнения, официальный курс валют НБУ 28 августа: доллар –27,46 грн, евро – 32,43 грн.

По словам эксперта, на курс валют в первую неделю сентября будет влиять как политика Нацбанка, так и решения Федеральной резервной системы США.

"Минфин не проводил аукционов по размещению ОВГЗ, новости приходили в основном из реального сектора экономики: по программе кредитования малого и среднего бизнеса "0-5-7-9%" было выдано 5,5 млрд гривен. На мировых рынках индекс доллара укрепляет против корзины мировых резервных валют. Выступление главы Федрезерва США (аналог Нацбанка Украины в США) Джерома Пауэлла содержало тезисы, которого говорят о смене "фокуса" с расширения баланса регулятора на удержание инфляции в пределах 2%", – отметил Гойлов.

Следствием этого на мировом валютном рынке может стать укрепление доллара относительно евро.

"Курс доллар/гривна будет оставаться в диапазоне 27,25-27,58 грн, евро/гривна – в ценовом канале 32,35-33,15 грн", – спрогнозировал Гойлов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара за первую неделю сентября подорожает с 27,4 до 27,6 грн/$.Такой прогноз озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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