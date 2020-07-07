Украинцы будут по-новому платить налоги за землю: заставят ли отдавать по 6 тысяч

В Украине группа нардепов от "Слуги народа" зарегистрировала законопроект №3131, согласно которому каждый собственник земли должен будет платить как минимум 1400 грн за гектар. Это, как считают парламентарии, позволит вывести рынок из тени и наполнить местные бюджеты на 6-8 млрд грн.

О том, как будет работать новшество и кого оно коснется – читайте в материале OBOZREVATEL.

Всем владельцам земли придется заплатить по шесть тысяч гривен?

Нет. Законопроект всего лишь устанавливает минимальную сумму, которую должен заплатить украинец за свой сельскохозяйственный пай. В среднем это около 1400 грн за га (в Киевской области, к примеру, 1326,5 грн). Размер минимального налога – 5% от оценочной стоимости гектара. Платить его нужно раз в год.

Если подоходный налог (на доход, который получили от пая) и налог на землю (устанавливает местная власть в пределах от 0,3% от оценочной стоимости) меньше минимальной суммы, то придется заплатить минимальную сумму.

Но здесь есть важное уточнение. Сейчас, как поясняет юрист Александр Плахотник, согласно 281 статьи Налогового кодекса, пенсионер, ветеран, чернобылец, который владеет землей площадью до 2 га, может вообще не платить налоги.

Согласно законопроекту №3131, платить должны будут все, кто владеет землей сельскохозяйственного назначения площадью от одного га. И даже ветераны и пенсионеры, которые сейчас ничего не платят.

А что если гектаром владеет пенсионер, который не занимается бизнесом и не сдает землю в аренду?

Один из авторов законопроекта Марьян Заблоцкий в комментарии OBOZREVATEL заявил, что в Украине нет ни одного пенсионера, который владеет землей площадью меньше гектара, самостоятельно ее обрабатывает или же вовсе ее не использует. Мол, на самом деле вся подобная земля уже находится в аренде, но официально отношения не оформляют.

"Попробуйте сами обработать хотя бы грядку. А потом представьте несколько гектаров. Невозможно это сделать. Есть арендатор, который официально не оформляет аренду и не платит налоги в бюджет села. Не существует пенсионера, который бы самостоятельно обрабатывал несколько гектаров. Это физически невозможно", – рассказывает Заблоцкий.

По его оценкам, минимальный налог в 5% и так покроет все уже существующие налоги, то есть для тех, кто платит подоходный налог, налог на землю, а еще налоги как физлицо-предприниматель, уже платят больше 1400 грн. То есть для них ничего не изменится.

В Украине паями, согласно данным Налоговой службы за 2019 год, владеют 3,6 млн человек. А средняя площадь – 4,1 га. Из всех владельцев 2,3 млн самостоятельно обрабатывают свои паи (во всяком случае так говорится в отчетности).

Существенная часть паев сдается в аренду нелегально. А те, кто обрабатывают самостоятельно, чаще всего открывают фермерские хозяйства и занимаются бизнесом. Фактически и так платят не меньше 1400 грн за га. Идея законопроекта: те, кто уклоняется от налогов, вынуждены будут платить.

Эксперты против налогов для физлиц

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в своем выводе указало, что не стоит вводить минимальный налог для физлиц, которые владеют как минимум одним гектаром. "Указанные участки предоставляются, в первую очередь с целью удовлетворения собственных нужд путем производства, переработки и потребления сельскохозяйственной продукции", – говорится в отчете.

При этом размер такого участка, который украинец может получить бесплатно, согласно 121 статье Земельного кодекса, составляет до двух гектаров.

"Не понятно, о налогообложении каких доходов таких владельцев (пользователей) земельных участков может идти речь, если они используют выращенную продукцию исключительно для собственного потребления?", – говорится в отчете.

"Мы внедряем правила, согласно которому в первую очередь арендаторы будут платить налоги в местные бюджеты. Будет правило, что платить должны "не меньше чем". Сумму, которую установили – в среднем 1400 грн за га. Это самая маленькая сумма, при которой можно хоть что-то вырастить. Ваш налог на землю в среднем составляет 300 грн за гектар, подоходный налог при текущих ценах уже составляет 700 грн. Ну и плюс налог как физлицо-предприниматель", – поясняет Заблоцкий.