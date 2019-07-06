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Украинцы будут платить абонплату за газ: когда и сколько

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В Украине вскоре могут ввести абонентскую плату на газ. Ее размер по методике привязали к мощности счетчика. Всем кто пользуется только плитой, предложили считать абонплату как за 1,2 куб.м. Для примера, в Киеве абонплата может составить 34,3 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Уже сей час НКРЭКУ разослала письма операторам с просьбой указать мощность, чтобы произвести перерасчет. Документ опубликовали в СМИ.

Шестой Апелляционный суд Киева еще 20 июня принял решение отменить некоторые постановления Нацкомиссии по коммунальным услугам и энергетики. Речь идет о 494-м постановлении регулятора.

Украинцы будут платить абонплату за газ: когда и сколько

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Этот документ приняли еще в 2017-м для того, чтобы отменить абонентскую плату на газ. Дело в том, что по уже принятому закону "О рынке газа" тариф должен состоять из двух составляющих, одна из которых – плата за мощность и распределение. Тогда разрабатывали несколько вариантов абонентской платы, к последнему имела отношение и действующая глава комиссии Оксана Кривенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальна комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг ввела гарантированы стандарты качества услуг по электроснабжению и компенсации потребителям за их несоблюдение.

Порядок предоставления компенсации утвержден постановлением №375, он вступил в силу 24 октября 2018.

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
коммунальные услугитарифы
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Dell Alex
Dell Alex
Проснулись. Абонплата включается в счет уже больше квартала. А "Обоз" только проснулся.
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