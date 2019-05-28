Украинцы будут отдыхать на четыре дня дольше: к чему готовиться

В Украине уже несколько лет обсуждают проект нового Кодекса законов о труде (КЗоТ). Действующие правила принимали еще в 1971-м, с того момента кардинально изменились и рынок, и ситуация в отношениях между сотрудниками и работодателями.

Проект КЗоТа уже принят в первом чтении и поддержан правительством. Однако, скорее всего, поставить точку придется уже обновленному парламенту.

Одна из основных норм, которую традиционно обсуждают накануне сезона отпусков,– продолжительность ежегодного отдыха. В документе предлагают продлить его с 24 до 28 дней.

OBOZREVATEL разобрался, какие новшества могут ждать украинцев и как обстоят дела на данный момент.

Сколько отдыхают украинцы

В Исландии ежегодный отпуск составляет 34 дня, в Италии – 31, в Германии – 30, в Польше – 26, украинцы же отдыхают всего 24 дня (без учета выходных). В развитых странах ЕС считается, что "норма" должна составлять не менее четырех недель, в Украине – всего 3,4 недели.

Но с другой стороны, в отдельных странах, например в США, вообще не оплачивают отпуск. Работник имеет право взять перерыв, но зарплату за этот период он получать не будет. В Южной Корее оплачивают всего 10 дней, а в развитых Нидерландах – 20.

Как сейчас в Украине:

Длительность ежегодного отпуска составляет 24 дня;

Как предлагают:

Длительность ежегодного отпуска увеличить до 28 дней.

Юрист Вячеслав Коломийчук уверен: Раде стоит принять обновленную 173-ю статью КЗоТа и увеличить продолжительность отпуска. Мол, нужно ровняться на развитые страны, а отдохнувшие сотрудники более эффективны.

"Эти социальные гарантии напрямую связаны с эффективностью использования рабочей силы. Когда сотрудник отдохнувший – КПД его работы больше", – объяснил он.

Отпуск в Украине pixabay.com

Правда, к новому предложению с осторожностью отнеслись работодатели. Мол, производительность труда и без того не высокая, а каждый день отсутствия работника – потери для производства. Украинцы действительно отстают от большинства европейцев по уровню эффективности своей работы.

К примеру, как сообщили на пресс-конференции, посвященной экономического росту Украины, эксперты Всемирного банка, продуктивность немца за 17 дней такая же, как украинца за целый год. Сравнение действительно впечатляющее, однако при этом немцы отдыхают больше украинцев. То есть вопрос не в продолжительности работы, а в выстроенных процессах, эффективности самой экономики, добавленной стоимости и т.д.

К примеру, Всемирный экономический форум (организация, которая собрала лучших экономистов со всего мира) всерьез обсуждает переход с 5-ти на 4-дневную неделю. Якобы это увеличивает продуктивность, и сотрудники за 4 дня делают столько же, сколько и за 5.

"Мир должен охватить четырехдневная рабочая неделю", – заявили эксперты ВЭФ психолог Адам Грант и экономист Рутгер Брегман.

Однако даже если правки в действующий закон не внесут, многие украинцы и сейчас имеют право отдыхать больше, но просто не знают об этом. К примеру, если вы работаете за компьютером, то вместо 24 дней имеете право на 28 дней отпуска.

"Работники на любых должностях, которые работают на электронно-вычислительных и вычислительных машинах (в том числе и персональных компьютерах), имеют право на дополнительный отпуск длительностью 4 календарных дня", – говорится в действующей редакции КЗоТа.

Также на дополнительный отпуск (максимальной продолжительностью до 35 дней в году) имеют право шахтеры, украинцы, которые работают при низких или высоких температурах или на улице, родителе детей с инвалидностью, медицинские работники, ВИЧ-инфицированные и т. д.

С другой стороны, в новом проекте КЗоТа предлагают увеличить максимальную продолжительность рабочего дня.

Отпуск-2019: что нужно знать

Работодатель обязан предоставить отпуск. По закону украинцам обязаны предоставлять отпуск, одна из частей которого должна составлять не менее двух недель. Важно при этом отметить, что свои обязанности есть и у сотрудника – он должен за две недели до старта отпуска написать письменное заявление. Этого времени должно хватить для того, чтобы на работе на время нашли замену "отлучившемуся" кадру.

Чтобы больше заработать, нужно правильно посчитать. Каждый день отпуска оплачивается. Бухгалтер при подсчете отнимает от 365 дней количество праздников. После годовую зарплату с учетом всех премий делит на указанное число. То, что получилось – стоимость одного дня отпуска. При этом в обычный рабочий месяц зарплата считается только исходя из числа рабочих дней (без выходных). Поэтому чтобы за отпуск получить выплату не меньше обычной, нужно оформлять его и на будние, и на выходные дни.

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Отпуск обязаны выплатить. Если ежегодно вы не используете часть отпуска, при увольнении вам обязаны его компенсировать. Есть два варианта – отдать всю сумму деньгами, либо же перед увольнением отпустить сотрудника в оплачиваемый отпуск. Разница только в том, что при втором варианте деньги вы получите не сразу и будете дольше числиться на работе.

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