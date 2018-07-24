Украинцев ждут новые тарифы на воду: почему заплатим больше

Уже осенью 2018-го украинцев ожидает подорожание воды в результате повышения цен на электроэнергию и хлор.

Сколько будут платить потребители, рассказала в эфире ObozTV вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

По словам Бабий, из-за подорожания хлора водоснабжение подорожает на 2-3%. "Если мы считаем 2% из стоимости 10 грн, это будет в рамках 20 копеек увеличения стоимости на метр кубический", - отметила она.

Однако, как отметила эксперт, причиной подорожания воды станет не только повышение стоимости хлора, но и подорожание электроэнергии, которая с начала года выросла на 16%.

"Общее подорожание воды, которое можем ожидать в сентябре-октябре нынешнего года, будет 5-10%", - прогнозирует она.

Как подчеркнула Бабий, подорожание стоимости воды влияет на все сферы жизни людей: "Для потребителей-физических лиц это бытовое потребление, для промышленности и производителей это подорожание их услуг".

Эксперт также отметила, что полноценно исключить хлор из технологии очистки воды нельзя, но можно уменьшить его потребление.

"Но для этого в сферу водоснабжения всей Украины надо инвестировать большие средства, чтобы обеспечить города альтернативными способами обеззараживания воды", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня предприятие-монополист "Днепразот" полностью прекратило производство хлора и его отгрузку водоканалам.

Завод, подконтрольный Игорю Коломойскому, поставил условие: работу возобновят только после решения вопроса с тарифом на газ либо увеличения в два раза их цен. Уже через месяц украинские водоканалы заявили, что запасы жидкого хлора заканчиваются, обеззараживать питьевую воду нечем.

СБУ начали расследование в отношении должностных лиц "Днепразота". Фактически, действия руководства предприятия привели к тому, что большая часть страны оказалась перед угрозой отключения воды. Также в ситуацию вмешался Кабинет министров – профильному вице-премьеру Геннадию Зубко поручили составить план и возобновить подачу хлора водоканалам.

Из-за остановки "Днепразоту" грозит крупный штраф.