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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономики Все статьи автора

Украинцев ждут новые тарифы на газ: сколько будем платить и что происходит

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В Украине уже традиционно осенью растут цены на валюту, коммуналку, бензин. И НБУ, и ведущие аналитики рынка уверены: во второй половине года газ подорожает не только в Украине, но и на мировом рынке. В результате украинцы рискуют заплатить больше также за горячую воду и тепло.

OBOZREVATEL разобрался, как и почему подорожает голубое топливо и сколько придется платить осенью.

Главное:

  • цены на газ на мировом рынке опустились до минимальной за 13 лет отметки;

  • осенью вырастет спрос на газ, поэтому и цены поднимутся, но, скорее всего, они все еще будут меньше, чем в прошлом году;

  • украинцы платят за газ по тарифу, который сформирован на основе импортной цены. Поэтому ситуация на мировом рынке отображается на бюджетах практически каждой семьи.

  • до конца года газ по разным оценкам может подорожать на 10-15%.

Как и почему изменится цена на газ в Украине

В Украине в 2019-м пугающий импортный паритет (цены на газ как в Европе) впервые привел к значительному снижению тарифов. К примеру, киевляне в январе платили за куб 8,5 грн, а в августе – уже 6,1 грн. Цена упала на 28%!

Почему газ подешевел:

  • прошлая зима была теплой – остались запасы в хранилищах;

  • США активно поставляли сжиженный природный газ в Европу.

Газ в Украине

Газ в Украине

Pixabay

Что же произошло? В Украине тарифы на газ привязаны к европейским. На нидерландской и немецкой биржах весь год наблюдалось рекордное с 2006-го падение. В результате и для Украины голубое топливо начало обходиться дешевле. Как уже писал OBOZREVATEL, какой-то период украинский бизнес платил за газ меньше, чем население. То есть тариф был выше рыночной цены.

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Но спешить радоваться не стоит. Впереди зима, а уже с октября начинается отопительный сезон. Страны запасаются голубым топливом, потребление растет, вместе с тем увеличивается и цена. Так, аналитик Максим Пархоменко считает, что голубое топливо вырастет в цене примерно на 10%. При этом эксперт предполагает, что причина такого подорожания – девальвация гривни. Сами же энергоресурсы в валюте существенно не изменятся в цене.

Более того, покамест по оценкам Пархоменко голубое топливо только дешевеет. Стоимость одного МВт на площадке TTF составляет 9,48 евро. При переводе в украинскую систему координат – это около 283 грн за 100 кубометров газа.

Украинцев ждут новые тарифы на газ: сколько будем платить и что происходит

Тарифы на газ в Украине

Почему газ подорожает:

  • осенью растет спрос на голубое топливо;

  • гривня девальвирует, поэтому для украинцев в нацвалюте газ подорожает.

"К нему нужно добавить стоимость транспортировки и прочие затраты. Реальная же стоимость газа с поставкой в текущем месяце в Украине без учета НДС будет максимально схожа с ценами ближайшего хаба в Чехии CZ VTP. В данный момент она составляет 3600 грн за 1000 кубометров. Падение цен на газ на европейских хабах было сформировано ранее за счет крайне высокого предложения СПГ и трубопроводного газа", – поясняет аналитик.

На Украинской энергетической бирже еще в январе тысяча кубометров газа продавалась за 9,8 тыс. грн, а сейчас – за 5,5 тыс. Глава биржевого комитета Алексей Дубовский прогнозирует: цена будет колебаться от $145 за тыс. куб. м в сентябре до $215 – в ноябре. "В общем, европейский рынок перенасыщен природным газом. На основе фьючерсных цен контрактов на следующий месяц и квартал можно сделать вывод, что резких изменений цены в ближайшее время ожидать не стоит. Среди факторов влияния можно определить поставки сжиженного газа (LNG) в Европу, что в том числе зависит от спроса на ресурс в странах Азии, котировки нефти и, безусловно, погодных условий", – прогнозирует эксперт.

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НБУ также считает, что цены значительно вырастут ближе к зиме. В инфляционном отчете говорится: ожидается, что в третьем квартале текущего года цены на природный газ стабилизируются, а в дальнейшем будут умеренно расти. Ранее регулятор озвучивал возможную динамику подорожания в пределах 15%.

Стоит отметить, что в Украине стоимость газа в первую очередь влияет на тарифы на тепло и горячую воду. Там есть четкая зависимость – 60-70% в структурах стоимости указанных коммунальных услуг занимает голубое топливо. Соответственно, если газ дорожает, растут цены и на отопление, горячую воду, а если дешевеет – наоборот.

Газовая война за Европу

Для Штатов Евросоюз – один из главных рынков сбыта сжиженного газа. Здесь есть два фактора – политический и экономический. Первый – попытка вытеснить Россию из ее традиционного рынка. США категорически против строительства дополнительного газопровода из России в ЕС ("Северный поток-2"), предлагают перестать платить агрессору миллиарды. "Они хотят защиты от России, но при этом платят ей миллиарды", – раскритиковал позицию ЕС в своем –witter американский лидер Дональд Трамп.

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При этом своим газом, уверены в США, они распространяют в ЕС "молекулы свободы". На сайте американского министерства энергетики опубликовали заявление советника главы ведомства Стивена Винберга, который уверен: наращивать поставки газа нужно для "поддержки энергетической безопасности союзников США по всему миру".

"Это позволяет молекулам американской свободы распространяться по всему миру", – приводятся слова Винберга на сайте министерства.

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"Это позволяет молекулам американской свободы распространяться по всему миру", – говорится в министерстве.

Второй фактор – экономические интересы. Если верить прогнозу развития рынка сжиженного газа (Shell LNG Outlook 2019), то сейчас 40% физических объемов продаж на рынке газа – СПГ. А в 2040-м его доля составит уже 60%. Фактически сжиженный газ постепенно нарушит монополию трубопроводного топлива. И не последнюю роль в этом сыграют США.

Трансформация мирового рынка газа влияет и на Украину. Уже сейчас одна из важных причин снижения тарифов – американское голубое топливо в Европе. По действующему правилу украинцы (бытовые потребители) платят за голубое топливо по самой низкой из рыночных цен на разных сегментах. Поэтому, чем меньше мировая цена, тем дешевле будет стоить горячая вода, отопление и газ в Украине.

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Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
тарифы газ коммунальные услуги
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