Украинцев ждут новые тарифы на газ: сколько будем платить и что происходит

В Украине уже традиционно осенью растут цены на валюту, коммуналку, бензин. И НБУ, и ведущие аналитики рынка уверены: во второй половине года газ подорожает не только в Украине, но и на мировом рынке. В результате украинцы рискуют заплатить больше также за горячую воду и тепло.

OBOZREVATEL разобрался, как и почему подорожает голубое топливо и сколько придется платить осенью.

Главное:

цены на газ на мировом рынке опустились до минимальной за 13 лет отметки;

осенью вырастет спрос на газ, поэтому и цены поднимутся, но, скорее всего, они все еще будут меньше, чем в прошлом году;

украинцы платят за газ по тарифу, который сформирован на основе импортной цены. Поэтому ситуация на мировом рынке отображается на бюджетах практически каждой семьи.

до конца года газ по разным оценкам может подорожать на 10-15%.

Как и почему изменится цена на газ в Украине

В Украине в 2019-м пугающий импортный паритет (цены на газ как в Европе) впервые привел к значительному снижению тарифов. К примеру, киевляне в январе платили за куб 8,5 грн, а в августе – уже 6,1 грн. Цена упала на 28%!

Почему газ подешевел:

прошлая зима была теплой – остались запасы в хранилищах;

США активно поставляли сжиженный природный газ в Европу.

Газ в Украине Pixabay

Что же произошло? В Украине тарифы на газ привязаны к европейским. На нидерландской и немецкой биржах весь год наблюдалось рекордное с 2006-го падение. В результате и для Украины голубое топливо начало обходиться дешевле. Как уже писал OBOZREVATEL, какой-то период украинский бизнес платил за газ меньше, чем население. То есть тариф был выше рыночной цены.

Но спешить радоваться не стоит. Впереди зима, а уже с октября начинается отопительный сезон. Страны запасаются голубым топливом, потребление растет, вместе с тем увеличивается и цена. Так, аналитик Максим Пархоменко считает, что голубое топливо вырастет в цене примерно на 10%. При этом эксперт предполагает, что причина такого подорожания – девальвация гривни. Сами же энергоресурсы в валюте существенно не изменятся в цене.

Более того, покамест по оценкам Пархоменко голубое топливо только дешевеет. Стоимость одного МВт на площадке TTF составляет 9,48 евро. При переводе в украинскую систему координат – это около 283 грн за 100 кубометров газа.

Тарифы на газ в Украине

Почему газ подорожает:

осенью растет спрос на голубое топливо;

гривня девальвирует, поэтому для украинцев в нацвалюте газ подорожает.

"К нему нужно добавить стоимость транспортировки и прочие затраты. Реальная же стоимость газа с поставкой в текущем месяце в Украине без учета НДС будет максимально схожа с ценами ближайшего хаба в Чехии CZ VTP. В данный момент она составляет 3600 грн за 1000 кубометров. Падение цен на газ на европейских хабах было сформировано ранее за счет крайне высокого предложения СПГ и трубопроводного газа", – поясняет аналитик.

На Украинской энергетической бирже еще в январе тысяча кубометров газа продавалась за 9,8 тыс. грн, а сейчас – за 5,5 тыс. Глава биржевого комитета Алексей Дубовский прогнозирует: цена будет колебаться от $145 за тыс. куб. м в сентябре до $215 – в ноябре. "В общем, европейский рынок перенасыщен природным газом. На основе фьючерсных цен контрактов на следующий месяц и квартал можно сделать вывод, что резких изменений цены в ближайшее время ожидать не стоит. Среди факторов влияния можно определить поставки сжиженного газа (LNG) в Европу, что в том числе зависит от спроса на ресурс в странах Азии, котировки нефти и, безусловно, погодных условий", – прогнозирует эксперт.

НБУ также считает, что цены значительно вырастут ближе к зиме. В инфляционном отчете говорится: ожидается, что в третьем квартале текущего года цены на природный газ стабилизируются, а в дальнейшем будут умеренно расти. Ранее регулятор озвучивал возможную динамику подорожания в пределах 15%.

Стоит отметить, что в Украине стоимость газа в первую очередь влияет на тарифы на тепло и горячую воду. Там есть четкая зависимость – 60-70% в структурах стоимости указанных коммунальных услуг занимает голубое топливо. Соответственно, если газ дорожает, растут цены и на отопление, горячую воду, а если дешевеет – наоборот.

Газовая война за Европу

Для Штатов Евросоюз – один из главных рынков сбыта сжиженного газа. Здесь есть два фактора – политический и экономический. Первый – попытка вытеснить Россию из ее традиционного рынка. США категорически против строительства дополнительного газопровода из России в ЕС ("Северный поток-2"), предлагают перестать платить агрессору миллиарды. "Они хотят защиты от России, но при этом платят ей миллиарды", – раскритиковал позицию ЕС в своем –witter американский лидер Дональд Трамп.

При этом своим газом, уверены в США, они распространяют в ЕС "молекулы свободы". На сайте американского министерства энергетики опубликовали заявление советника главы ведомства Стивена Винберга, который уверен: наращивать поставки газа нужно для "поддержки энергетической безопасности союзников США по всему миру".

"Это позволяет молекулам американской свободы распространяться по всему миру", – приводятся слова Винберга на сайте министерства.

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"Это позволяет молекулам американской свободы распространяться по всему миру", – говорится в министерстве.

Второй фактор – экономические интересы. Если верить прогнозу развития рынка сжиженного газа (Shell LNG Outlook 2019), то сейчас 40% физических объемов продаж на рынке газа – СПГ. А в 2040-м его доля составит уже 60%. Фактически сжиженный газ постепенно нарушит монополию трубопроводного топлива. И не последнюю роль в этом сыграют США.

Трансформация мирового рынка газа влияет и на Украину. Уже сейчас одна из важных причин снижения тарифов – американское голубое топливо в Европе. По действующему правилу украинцы (бытовые потребители) платят за голубое топливо по самой низкой из рыночных цен на разных сегментах. Поэтому, чем меньше мировая цена, тем дешевле будет стоить горячая вода, отопление и газ в Украине.

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