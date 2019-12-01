Украинцев ждет рекордный курс доллара: аналитики назвали стоимость

В Украине курс доллара в первой неделе декабря может пробить отметку в 24 грн/$. Это рекордный для последнего месяца зимы. Начало отопительного сезона, несмотря на прогнозы, значительно не повлияло на стоимость валюты.

О том, каким будет курс доллара в ближайшую неделю – читайте в материале OBOZREVATEL.

Новый курс доллара

Курс гривни продолжает расти и находится около отметки в 24 грн/$. Однако, уже в ближайшие дни, прогнозируют аналитики, психологический барьер будет преодолен. Это происходит на фоне публикации статистики по зарплатам за октябрь, средний номинальный уровень которых достиг 10727 грн, а годовые темпы роста составили 16,4%. В то же время реальный рост зарплат (с учетом инфляции) составил 9,2%.

"Накануне в Вене, Россия и Украина провели первые с 2014 года двусторонние переговоры, в ходе которых обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной. Действующие контракты между странами на транзит и поставку газа завершаются в этом году",– отмечает старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

В Украине курс доллара в субботу, 30 ноября, опустился на 5 копеек

Эксперт отмечает: только за прошедшею неделю доллар снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,8%. Резкого снижения стоимости валюты ожидать не стоит, уверен Шевчишин. "Вероятно, в ближайшее время гривна сохранит стабильность и будет торговаться вблизи отметки 24 грн за доллар", – прогнозирует аналитик.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб добавляет: доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,8/24,0 грн.

Главные причины укрепления:

• принятие бюджета на 2020 год;

• голосование за рынок земли в первом чтении;

• перспективы подписания новой программы с МВФ;

• спрос на украинский госдолг.

Доллар интенсивно снижался, начиная с прошлой пятницы. Во вторник и среду курс на межбанке снижался ниже отметки 24 грн. В четверг он вернулся выше этого уровня, но курс покупки валюты в банках по-прежнему оставался под этой отметкой. Возврат курса выше 24 грн, по-видимому, связан с операциями НБУ по покупке валюты, без них он бы так и оставался ниже этой отметки. На курс доллара в первую очередь давит спрос нерезидентов на гривню для покупки ОВГЗ.

Заводы требуют повысить курс доллара

В Украине уже несколько дней профсоюзы работники заводов устраивают акции под зданием Национального банка. Одно из ключевых требований – повысить стоимость доллара до 27 грн/$. Этого можно добиться, если регулятор выйдет на валютный рынок и скупит большой объем валюты.

К акции присоединились украинские "желтые жилеты" – представители металлургических предприятий из Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей. Среди них – Запорожский завод "Ферросплав", "Никопольский завод", "Марганецкий ГОК", "Покровский ГОК", "Днепроазот" и другие. Протестующие утверждают, что сегодня предприятия, на которых они работают, практически на грани остановки.

Проблема в том, что предприятия, которые зарабатывают на экспорте, из-за роста гривни теряют прибыль в перерасчете на национальную валюту. Вместе с тем снижаются и отчисления в бюджет.

C другой стороны, снижение курса доллара может позволить снизить часть цен. К примеру, в долларах закреплена стоимость недвижимости, импортной продукции и даже бензина.

Так, примерно пятая часть потребительской корзины украинца – импортная продукция. Моющие средства, фрукты, овощи, мучные изделия и даже сало покупают за границей. И тратят на это доллары, поэтому и цены отображаются в валюте. Ревальвация позволяет снижать цены в магазинах. Следовательно, такая тенденция также позволяет снизить общий уровень инфляции в стране.

До 85% светлых нефтепродуктов Украина покупает за доллары, поэтому от курса зависят и цены на бензин на украинских АЗС. Следом за бензином измениться может и стоимость транспортировки, ее также закладывают в конечные ценники. Так, если курс доллара снижается на 10 копеек, то стоимость бензина должна уменьшиться на 7 копеек.

Правда, продавцы зачастую не спешат корректировать ценники. Во-первых, запас "прочности" составляет около двух недель. За это время закончится топливо, купленное еще при старом курсе. Во-вторых, для бизнеса более низкий курс доллара дает возможность заработать на продажах бензина больше.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!