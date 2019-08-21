Украинцев ждет новый курс доллара: прогноз аналитика

В Украине до 27 августа долларможет опуститься до отметки в 25 грн/$. При этом справочный курс валюты по состоянию на 21 августа составляет 25,2 грн/$

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик Егор Комов. "Сейчас гривня стабилизировалась около существующих отметок и продержится на таком уровне еще несколько дней. По нашим оценкам в ближайшие шесть-семь дней возможна ревальвация до 25 грн", – отмечает аналитик.

В ближайшее время стоит ожидать колебания вблизи текущих отметок 25-25,5 грн/$

На що впливає курс долара:

на ціни на бензин – більшу частину світлих нафтопродуктів Україна імпортує (купує за валюту);

на нерухомість – на вторинному ринку ціни зафіксовані у валюті;

на вартість автомобілів – машини також купують за кордоном, тому й ціна зафіксовані в доларах;

п'ята частина споживчого кошика – імпорт. Чим дешевше валюта, тим менше інфляція.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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