Украинцев ждет новый курс доллара: прогноз аналитика

В Украине ожидается продолжительная стабилизация курса доллара. Гривня до середины августа может вырасти еще на 20-30 коп./$ до 25,2 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Разнонаправленное недельное изменение курсов на разных сегментах рынка может свидетельствовать о том, что доллар стабилизируется вблизи текущих значений. На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне на межбанке и его стабилизацию на наличном рынке. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн", – рассказывает аналитик Вадим Иосуб.

На что влияет курс доллара:

на цены на бензин – большую часть светлых нефтепродуктов Украина импортирует (покупает за валюту);

на недвижимость – на вторичном рынке цены зафиксированы в валюте;

на стоимости автомобилей – машины также покупают за границей, поэтому и цена зафиксированы в долларах;

пятая часть потребительской корзины – импорт. Чем дешевле валюта, тем меньше инфляция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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