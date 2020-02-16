Украинцев ждет новый курс доллара: к чему готовиться и сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара в ближайшую неделю подорожает на 15-50 коп./$. Плавная девальвация – обычная ситуация для февраля. К концу месяца американская валюта может составить в цене 24,5-25 грн/$.

Подробнее о том, чего ждать от курса доллара, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет с курсом доллара

Доллар до конца февраля будет плавно дорожать, уверены аналитики. Без "сюрпризов" с госдолгом и политических колебаний рост может продолжиться до марта. Пока приходится покупать газ для отопления и низкий сезон у аграриев, покупка доллара превышает предложение. Соответственно, валюта дорожает.

В конце недели, 13 и 14 февраля, доллар подорожал в первую очередь благодаря покупке со стороны национального банка. Несмотря на это, масштабная тенденция к плавной девальвации остается. Аналитик Егор Комов поясняет: валюта в ближайшее время вплотную подойдет к отметке в 25 грн/$.

"Думаю, что 25 грн – это предел месяца. Резких колебаний не будет, поэтому и такая отметка будет преодолена в течени нескольких недель. Макроэкономических факторов для значительной девальвации нет. Более того, у Нацбанка есть ресурс для сдерживания скачков", – отмечает Комов.

Динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что Национальный банк Украины рассматривает возможность отказаться от привязки бюджетных доходов к иностранной валюте, в частности, по акцизам на топливо. В НБУ считают, что если эти тарифы будут в гривне, уменьшится влияние курса на бюджет. Также НБУ, похоже, намерен удерживать крепкую гривню, и рекомендует экспортерам улучшать продуктивность, добавляет Андрей Шевчишин.

"Вероятно, сегодня гривня проведет торги в диапазоне 24,4-24,5 гривны за доллар. Вероятно, на следующей неделе курс гривны будет колебаться в диапазоне 24,5-25 грн за доллар", – прогнозирует эксперт.

К чему приводит сильная гривня

В Нацбанке отмечают: низкий курс доллара позволяет снизить инфляцию. В то же время в Счетной палате добавляют: из-за того, что в макропрогнозе записали совершенно другие цифры и на их основании сверстали бюджет, такая ситуация привела к срыву бюджета.

"Решающее влияние на стремительное замедление инфляции имело укрепление курса гривни благодаря профицита иностранной валюты на рынке, который наблюдался в течение подавляющей части прошлого года. В свою очередь, расширение предложения валюты было обусловлено высокими объемами продаж валютной выручки экспортерами и живым интересом иностранных инвесторов к гривневым облигациям правительства", – говорится в инфляционном отчете.

Стоимость валюты отображается на всех украинцах, даже если они не бывают за границей и ни разу в жизни не держали в руках купюры с изображением американских президентов.

Недвижимость. Весь вторичный рынок недвижимости закреплен в долларах. И хотя по закону сделки можно проводить только в гривне, продавцы изначально называют ценник в валюте. Для примера, квартиру за $30 тысяч в апреле прошлого года можно было купить за 840 тысяч гривен, а сейчас – всего за 735 тысяч. Экономия составит 105 тысяч гривен.

Импорт. Примерно пятая часть потребительской корзины украинца – импортная продукция. Моющие средства, фрукты, овощи, мучные изделия и даже сало покупают за границей. И тратят на это доллары, поэтому и цены отображаются в валюте. Ревальвация позволяет снижать цены в магазинах. Следовательно, такая тенденция также позволяет снизить общий уровень инфляции в стране.

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