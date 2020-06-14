Украинцев ждет новый курс доллара из-за МВФ: аналитики спрогнозировали стоимость

В Украине в ближайшее время курс доллара имеет шансы как на укрепление, так и на девальвацию. С одной стороны, падение экономики делает нашу страну менее привлекательной для инвесторов, с другой – новый транш от МВФ улучшил ожидания участников рынка.

О том, что будет с курсом доллара в ближайшее время – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет с курсом доллара

Прогнозы аналитиков о будущем курсе доллара расходятся. Так, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что гривню ждет не лучшая неделя, а курс может перейти в диапазон с верхней границей в 26,9 грн/$ (по состоянию на 12 июня стоимость американской валюты составляет 26,7 грн/$). И вот почему:

В МВФ считают, что ВВП страны сократится на 8,2%, что на 0,5 процентного пункта ниже апрельского прогноза. МВФ также прогнозирует, что внешний долг Украины из-за пандемии увеличится в 2020 году до 93% ВВП страны, в то время как в 2019 году он составлял 78,8% ВВП.

На мировых финансовых рынках накануне произошла распродажа, фондовые рынки и сырье обрушились на более чем 5%, на фоне опасений новой волны пандемии и введения карантина. Развивающиеся страны на фоне таких опасений становятся непривлекательными для инвесторов, что отражается на падении стоимости активов и валют этих стран. Украина не исключение. Нерезиденты продолжают выходить из ОВГЗ.

Курс доллара

"Вероятно, на фоне таких неблагоприятных ожиданий гривна может ослабнуть и перейти в диапазон 26,6-26,9 гривны за доллар", – рассказывает Шевчишин.

В то же время старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен, что гривня будет укрепляться. Мол, как отмечают в НБУ, ситуация на валютном рынке благоприятная и причин для снижения валюты нет. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн", – рассказывает Иосуб.

Укрепление до 26,6 грн/$ также прогнозирует и аналитик Егор Комов. "В перспективе ближайших семи дней мы ожидаем плавную ревальвацию гривни, которая связана с настроениями участников рынка в связи с новостью о получении очередного транша МВФ", – рассказывает Комов.

Экспортеры удерживаются от активной продажи валюты в связи с погашением НДС и получением гривни, в то время как иностранные инвесторы продолжают выходить из ОВГЗ.

Курс доллара

Какие новости повлияли на курс доллара:

Кабинет министров объявил план действий по преодолению последствий кризисных явлений, вызванных Сovid-19 и карантина;

правительство допускает сокращение ВВП страны в 2020 году на 4-8% по сравнению с 2019 годом;

Нацбанк ожидает пика уровня безработицы из-за коронавируса во втором квартале текущего года. Ранее сообщалось, что количество безработных в Украине из-за карантина выросло в мае на 48% – до 456,8 тыс. человек;

Украина вначале июня получила кредит МВФ.

Что будет с экономикой Украины

Сейчас не все правительства берутся делать прогнозы более чем на 100 дней, рассказывает премьер Денис Шмыгаль. Мол, все так быстро меняется, что предсказать ничего невозможно. При этом в Кабмине ожидают, что ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

"Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14,5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5%)", – говорится в программе правительства.

В Кабмине также напомнили, что экономическая рецессия не закончится одновременно с приостановкой распространения коронавируса, а снижение ВВП может продолжаться в течение года.

Сейчас предсказать ситуацию очень сложно, соглашается старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Помимо уже привычных экономических факторов (кредиты от МВФ, ситуация на внешних рынках, спрос на украинский экспорт и т.д.), свою роль сыграет также и ситуация с распространением коронавируса.

"Варианты развития экономической ситуации – это уравнение со многими неизвестными. Часть из них имеет не экономический, а эпидемиологический характер, и вообще не может прогнозироваться экономистами. Часть параметров имеет внешнюю природу: поведение экономики в странах, являющихся основными экономическими партнерами, динамика мировых цен на экспортируемое из Украины сырье", – рассказывает Иосуб.

Восстановление украинской экономики может идти по самым разным сценариям:

траектория примет форму "V" ( быстрое восстановление);

"U" ( плавное восстановление);

"L" (экономика упала и надолго осталась на дне).

Лучше всего в это время будут себя чувствовать услуги доставки, здравоохранения, телекоммуникации и связи. Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин уверен: экономика в Украине будет восстанавливаться неравномерно в разных секторах и даже регионах.