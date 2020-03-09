Украинцев ждет новый курс доллара: что будет с валютой

В Украине курс доллара до середины марта прибавит около 30 коп./$ и перешагнет отметку в 25 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.Иностранцы перестали покупать украинские облигации госзайма, МВФ и международные агенства насторожены резкой сменой Кабмина, а экономика в январе впервые за много месяцев показала спад. Все это приведет к снижению курса гривни по отношению к доллару.

Опрошенные OBOZREVATEL аналитики сходятся во мнении: новая отметка в 25 грн/$ будет преодолена уже в ближайшие семь дней, до середины марта. Такая тенденция – необратима.

К примеру, в агентстве Fitch уверены: цикл смягчения ставки НБУ, снижение притока нерезидентов в ОВГЗ, увеличение дефицита счета текущих операций и рост глобальной неопределенности приведут к ослаблению гривны в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Прошлогодняя тенденция останется в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

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