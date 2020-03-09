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10 марта • обновлено в 01:32
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/ Рынки и компании

Украинцев ждет новый курс доллара: что будет с валютой

2.5т
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В Украине курс доллара до середины марта прибавит около 30 коп./$ и перешагнет отметку в 25 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.Иностранцы перестали покупать украинские облигации госзайма, МВФ и международные агенства насторожены резкой сменой Кабмина, а экономика в январе впервые за много месяцев показала спад. Все это приведет к снижению курса гривни по отношению к доллару.

Украинцев ждет новый курс доллара: что будет с валютой

Опрошенные OBOZREVATEL аналитики сходятся во мнении: новая отметка в 25 грн/$ будет преодолена уже в ближайшие семь дней, до середины марта. Такая тенденция – необратима.

К примеру, в агентстве Fitch уверены: цикл смягчения ставки НБУ, снижение притока нерезидентов в ОВГЗ, увеличение дефицита счета текущих операций и рост глобальной неопределенности приведут к ослаблению гривны в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Прошлогодняя тенденция останется в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют гривня доллар
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