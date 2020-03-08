Украинцев ждет новый курс доллара: что будет с гривней из-за Кабмина и коронавируса

В Украине смена правительства, угроза замедление реформ, мировая турбулентность из-за коронавируса и новая политика НБУ приведут к значительному подорожанию доллара.

Уже через неделю валюта на всех сегментах рынка будет продаваться как минимум на 30 коп./$ дороже, считают аналитики. Доллар преодолеет психологическую отметку и перейдет в новый коридор, где минимальная отметка составит уже более 25 грн/$.

Подробнее о том, чего ждать украинцам от курса доллара, читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему подешевеет гривня:

спрос на ОВГЗ упал: иностранцы больше не рвутся инвестировать в наш госдолг;

коронавирус вызвал панику на мировых рынках. Инвесторы боятся давать деньги развивающимся рынкам – слишком опасно;

цены на сырье, на котором мы традиционно зарабатываем экспортные выручки, снижаются;

настроения также подпортили заявления МВФ: неофициально там якобы решили поставить на паузу выделение очередного кредитного транша;

смена правительства вызвало опасение на рынке.

Курс доллара пробьет психологическую отметку

Иностранцы перестали покупать украинские облигации госзайма, МВФ и международные агенства насторожены резкой сменой Кабмина, а экономика в январе впервые за много месяцев показала спад. Все это приведет к снижению курса гривни по отношению к доллару.

Опрошенные OBOZREVATEL аналитики сходятся во мнении: новая отметка в 25 грн/$ будет преодолена уже в ближайшие семь дней, до середины марта. Такая тенденция – необратима.

К примеру, в агентстве Fitch уверены: цикл смягчения ставки НБУ, снижение притока нерезидентов в ОВГЗ, увеличение дефицита счета текущих операций и рост глобальной неопределенности приведут к ослаблению гривны в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Прошлогодняя тенденция останется в истории.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,7/25,0 грн", – прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Его коллега из Forex Club Андрей Шевчишин добавляет: нерезиденты продолжают выходить из украинских бумаг. Неопределенность на мировом финансовом рынке, которая тормозит инвестиции в развивающиеся рынки, сохраняется.

"Рынок переваривает смену правительства, а также оценивает заявления нового премьер-министра Украины. В частности, он сказал о том, что продолжит сотрудничество с МВФ и поддерживает запуск рынка земли. Вопрос возможности покупки земли иностранцами, по его мнению, должен быть вынесен на референдум. Между тем, вероятно, в ближайшее время гривна продолжит ослабление до уровня 25 грн/$", – прогнозирует эксперт.

Что будет с курсом доллара в 2020-м

Мнения о том, что будет с курсом доллара в этом году, можно условно разделить на три группы. Первая – оптимисты. К ним относится и аналитик Максим Пархоменко. Он считает, что стоимость доллара вовсе может упасть до 22 грн/$. Это бы снова привело к срыву планов по поступлениям в бюджет.

Причины:

программа с МВФ;

транзит газа + выплата 2,9 млрд долларов, выигранных у РФ;

при усилении темпов реформ можно смело ожидать роста спроса на украинские долговые бумаги.

"В следующем году большая часть налогов будет оставаться в Украине, а вывод прибыли в офшоры станет затруднен. И даже если их можно будет вывести из Украины, то перевести уже в другую юрисдикцию из офшоров будет крайне сложно. Таким образом, мы можем смело ожидать снижения вывода средств за рубеж", – отмечает аналитик.

Второй прогноз можно отнести к более сдержанному. В прогнозе на следующий год заложен курс 27 грн/$. Такой расчет произвело Министерство экономразвития, торговли и сельского хозяйства. Правда, такие оценки ведомство делает ежегодно и практически всегда ошибается. 27 грн/$ они ожидали и в этом году, более того, были уверены, что к концу года валюта будет продаваться по 29 грн/$.

Относительно негативный прогноз озвучивает Андрей Шевчишин. Он считает, что курс будет колебаться около 26-27 грн/$. "Поэтому гривня должна откатиться назад, чтобы стать равновесной для всех участников рынка – экспортеров, импортеров, государства и населения. Таким уровнем, на наш взгляд, является отметка 26-27 грн за доллар", – прогнозирует эксперт.

Аналитик уверен, что стоимость валюты будет зависеть от политики НБУ и Минфина, активности инвесторов, а также ситуации на глобальных рынках, где сохраняются риски экономического кризиса.

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