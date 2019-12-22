Украинцев ждет новый курс доллара: аналитики спрогнозировали стоимость до конца года

В Украине курс доллара достиг рекордной до октября отметки. В бюджете на 2019-й закладывали стоимость валюты к концу года на уровне более 29 грн/$, а реальный же курс оказался около 23,33 грн/$.

Прогнозы аналитиков о том, сколько будет стоить доллар через неделю, расходятся. Часть экспертов считает, что доллар будет незначительно расти, другие же уверены, что американская валюта продолжит дешеветь.

Подробнее о том, чего ждать от курса доллара в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Стоимость доллара: что будет с валютой

Доллар стабильно дешевеет с 25 октября, а с 4 декабря американская валюта дешевеет каждые торги. Примечательно, что если бы НБУ не покупал бы валюту на рынке в резервы, курс уже был бы ниже 23 грн, уверен старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,1/23,3 грн", – прогнозирует эксперт.

Спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,1% до 0,9% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой. В то же время руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин уверен: в ближайшее время гривня вернется в диапазон 23,4-23,5 гривни за доллар.

"Рынок находится в растерянности. Правительство заявило, что до конца года свернет некоторые выплаты и привлечет еще 10 млрд грн для покрытия дефицита бюджета в начале 2020 года. Такая позиция может быть расценена как предпосылка к слабости гривни и развороту рынка", – отмечает аналитик.

Позитивно на курс в будущем может повлиять новость о том, что Россия согласилась подписать газовый контракт с Украиной. Транзит сохранится как минимум на следующие пять лет, при этом в следующем году его объем останется на достаточно высоком уровне – 65 млрд куб.м.

Почему падает доллар

В 2018-м иностранцы купили украинские облигации более чем на 6 млрд грн. Тогда это казалось много. Сейчас же они дали в долг уже 106 млрд. Это абсолютный рекорд. Как это происходит?

Например, у европейского фонда есть "свободные" $50 млн. Государственные ценные бумаги стран ЕС будут давать мизерную доходность. А вот наш Минфин предлагает доходность в 14-16%.

Почему упал курс доллара:

рекордный спрос на украинские долговые бумаги;

дешевый газ на европейском рынке;

хороший урожай в Украине;

переводы заробитчан;

относительно стабильная экономическая ситуация в Украине.

Фонд покупает на свои $50 млн гривню и сразу же тратит деньги на покупку облигаций внутреннего госдолга. Долларов на рынке становится больше, поэтому и курс снижается.

Для фонда – это способ заработать. Украина же не просто получает относительно дорогие кредиты, она должна будет их возвращать в гривне. Когда они с вырученными миллиардами придут продавать гривню и покупать доллар, вполне возможно, что курс начнет так же стремительно расти.

Почему раньше так много не покупали? Еще несколько лет назад мы были очень рискованной страной, с рисками дефолта, с активными военными действиями. Риски, конечно, остаются и сейчас. Но ныне желание заработать берет вверх.

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