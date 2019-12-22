Главная Новости
22 декабря • обновлено в 17:26
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Obozrevatel
Obozrevatel
Сайт Все статьи автора

Украинцев ждет новый курс доллара: аналитики спрогнозировали стоимость до конца года

1.1т
Читать материал на украинском

В Украине курс доллара достиг рекордной до октября отметки. В бюджете на 2019-й закладывали стоимость валюты к концу года на уровне более 29 грн/$, а реальный же курс оказался около 23,33 грн/$.

Прогнозы аналитиков о том, сколько будет стоить доллар через неделю, расходятся. Часть экспертов считает, что доллар будет незначительно расти, другие же уверены, что американская валюта продолжит дешеветь.

Подробнее о том, чего ждать от курса доллара в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Стоимость доллара: что будет с валютой

Доллар стабильно дешевеет с 25 октября, а с 4 декабря американская валюта дешевеет каждые торги. Примечательно, что если бы НБУ не покупал бы валюту на рынке в резервы, курс уже был бы ниже 23 грн, уверен старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,1/23,3 грн", – прогнозирует эксперт.

Новости
Курс доллара упал до нового минимума: сколько стоит валюта в Украине

Спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,1% до 0,9% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой. В то же время руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин уверен: в ближайшее время гривня вернется в диапазон 23,4-23,5 гривни за доллар.

Украинцев ждет новый курс доллара: аналитики спрогнозировали стоимость до конца года

"Рынок находится в растерянности. Правительство заявило, что до конца года свернет некоторые выплаты и привлечет еще 10 млрд грн для покрытия дефицита бюджета в начале 2020 года. Такая позиция может быть расценена как предпосылка к слабости гривни и развороту рынка", – отмечает аналитик.

Позитивно на курс в будущем может повлиять новость о том, что Россия согласилась подписать газовый контракт с Украиной. Транзит сохранится как минимум на следующие пять лет, при этом в следующем году его объем останется на достаточно высоком уровне – 65 млрд куб.м.

Почему падает доллар

В 2018-м иностранцы купили украинские облигации более чем на 6 млрд грн. Тогда это казалось много. Сейчас же они дали в долг уже 106 млрд. Это абсолютный рекорд. Как это происходит?

Например, у европейского фонда есть "свободные" $50 млн. Государственные ценные бумаги стран ЕС будут давать мизерную доходность. А вот наш Минфин предлагает доходность в 14-16%.

Новости
Курс биткоина резко поменялся: чего ждать от главной криптовалюты

Почему упал курс доллара:

  • рекордный спрос на украинские долговые бумаги;

  • дешевый газ на европейском рынке;

  • хороший урожай в Украине;

  • переводы заробитчан;

  • относительно стабильная экономическая ситуация в Украине.

Фонд покупает на свои $50 млн гривню и сразу же тратит деньги на покупку облигаций внутреннего госдолга. Долларов на рынке становится больше, поэтому и курс снижается.

Для фонда – это способ заработать. Украина же не просто получает относительно дорогие кредиты, она должна будет их возвращать в гривне. Когда они с вырученными миллиардами придут продавать гривню и покупать доллар, вполне возможно, что курс начнет так же стремительно расти.

Почему раньше так много не покупали? Еще несколько лет назад мы были очень рискованной страной, с рисками дефолта, с активными военными действиями. Риски, конечно, остаются и сейчас. Но ныне желание заработать берет вверх.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар гривня курс валют
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги